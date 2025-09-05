تصفيات كأس العالم - بقيادة ديانج.. مالي تهزم جزر القمر بثلاثية وتواصل مطاردة التأهل

تغلب منتخب مالي على جزر القمر بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشارك أليو ديانج لاعب وسط مالي والنادي الأهلي أساسيا منذ البداية وحتى النهاية.

وارتدى ديانج شارة قيادة منتخب بلاده.

سجل دورجيليس نيني الهدف الأول بعد تمريرة من مصطفى سانجاري في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 70 أضاف كاموري دومبيا الهدف الثاني من ركلة جزاء.

وأخيرا سجل لاسانا كوليبالي الهدف الثالث في الدقيقة 76، بعد تمريرة من لاسين سينايوكو.

بذلك تتقدم مالي إلى المركز الثالث برصيد 12 نقطة، بفارق نقطة عن مدغشقر في المركز الثاني المؤهل للملحق العالمي، و4 نقاط عن منتخب غانا المتصدر.

الجولة منحت العديد من الآمال لمالي، حيث هزمت جزر القمر لتتقدمها في الترتيب بفارق الأهداف بعد تساوي النقاط.

كما تعثر منتخب غانا المتصدر بشكل مفاجئ، بالتعادل مع المتذيل تشاد 1-1، وهي النقطة الأولى التي تحققها تشاد في المجموعة بعد 6 هزائم متتالية.

والآن الفرصة بين يدي مالي في مهمة صعبة، حيث تلعب يوم الاثنين 8 سبتمبر في ضيافة غانا متصدر المجموعة، بينما تستضيف مدغشقر تشاد.