بمشاركة بن رمضان.. تونس تنتصر بثلاثية على ليبيريا وتقترب أكثر من كأس العالم 2026

الجمعة، 05 سبتمبر 2025 - 00:11

كتب : FilGoal

محمد علي بن رمضان

اقترب منتخب تونس أكثر من التأهل لنهائيات كأس العالم 2026 بالفوز على ليبيريا بنتيجة 3-0 في الجولة السابعة من التصفيات.

اللقاء الذي أقيم على الملعب الأولمبي في رادس شهد مشاركة محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي بشكل أساسي.

وتقدم المنتخب التونسي مبكرا في الدقيقة 5 عن طريق حازم مستوري الذي استغل خطأ المدافع وسجل هدفا بتسديدة من فوق الحارس.

شوط أول انتهى بتقدم نسور قرطاج 1-0.

وفي الثاني شارك نعيم السليتي بدلا من بن رمضان في الدقيقة 53.

وبعد 13 دقيقة أضاف فرجاني ساسي الهدف الثاني برأسية من عرضية حنبعل المجبري.

وفي الدقيقة 90+4 سجل إلياس سعد هدف تعزيز الانتصار من ركلة حرة مباشرة.

الفوز رفع رصيد تونس لـ 19 نقطة في الصدارة وبفارق 7 نقاط بشكل مؤقت عن ناميبيا التي تستعد للقاء مالاوي الجمعة.

وقبل 3 جولات يحتاج منتخب تونس للفوز في مباراة واحدة مع تعثر ناميبيا من أجل الاقتراب خطوة أكبر من نهائيات مونديال 2026.

بن رمضان منتخب تونس تصفيات كأس العالم 2026
