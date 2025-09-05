بمشاركة بن رمضان.. تونس تنتصر بثلاثية على ليبيريا وتقترب أكثر من كأس العالم 2026
الجمعة، 05 سبتمبر 2025 - 00:11
كتب : FilGoal
اقترب منتخب تونس أكثر من التأهل لنهائيات كأس العالم 2026 بالفوز على ليبيريا بنتيجة 3-0 في الجولة السابعة من التصفيات.
محمد علي بن رمضان
النادي : الأهلي
اللقاء الذي أقيم على الملعب الأولمبي في رادس شهد مشاركة محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي بشكل أساسي.
وتقدم المنتخب التونسي مبكرا في الدقيقة 5 عن طريق حازم مستوري الذي استغل خطأ المدافع وسجل هدفا بتسديدة من فوق الحارس.
شوط أول انتهى بتقدم نسور قرطاج 1-0.
وفي الثاني شارك نعيم السليتي بدلا من بن رمضان في الدقيقة 53.
وبعد 13 دقيقة أضاف فرجاني ساسي الهدف الثاني برأسية من عرضية حنبعل المجبري.
وفي الدقيقة 90+4 سجل إلياس سعد هدف تعزيز الانتصار من ركلة حرة مباشرة.
المنتخب التونسي يتغلب على منتخب ليبيريا بثلاثية نظيفة ✅
شاهد أهداف اللقاء ⚽️⤵️#تصفيات_أفريقيا_لكأس_العالم 2026#تونس_ليبيريا | #SSC pic.twitter.com/GUc91JC4F9— SSC (@ssc_sports) September 4, 2025
الفوز رفع رصيد تونس لـ 19 نقطة في الصدارة وبفارق 7 نقاط بشكل مؤقت عن ناميبيا التي تستعد للقاء مالاوي الجمعة.
وقبل 3 جولات يحتاج منتخب تونس للفوز في مباراة واحدة مع تعثر ناميبيا من أجل الاقتراب خطوة أكبر من نهائيات مونديال 2026.