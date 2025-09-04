تصفيات كأس العالم - ليبيا تعود بانتصار ثمين من أنجولا وتواصل مطاردة كاب فيردي والكاميرون

واصل منتخب ليبيا مطاردة الكاميرون وكاب فيردي على بطاقة التأهل لكأس العالم 2026 وعاد بفوز ثمين من أنجولا بهدف دون رد.

ويتنافس منتخبات كاب فيردي والكاميرون وليبيا على بطاقة التأهل المباشر لنهائيات المونديال حيث الصدارة، وكذلك المركز الثاني المؤهل للملحق العالمي.

وسجل عز الدين المريمي هدف الفوز في الدقيقة 48 على ملعب 11 نوفمبر العاصمة الأنجولية لواندا.

يذكر أن السنغالي أليو سيسيه يقود منتخب ليبيا فنيا منذ مارس الماضي.

وفي نفس المجموعة حقق منتخب كاب فيردي الفوز الرابع تواليا وحجز الصدارة لنفسه لحين إشعار آخر بالفوز على موريشيوس بنتيجة 2-0.

الفوز رفع رصيد كاب فيردي لـ 16 نقطة قبل القمة المرتقبة مع الكاميرون في الجولة الثامنة.

ويحتل منتحب الكاميرون حاليا المركز الثاني برصيد 12 نقطة ويليه منتخب ليبيا ثالثا برصيد 11 نقطة متمسكا بأمل التأهل.

فيما يحتل منتخب أنجولا المركز الرابع وانتهت حظوظه في التأهل المباشر للمونديال.