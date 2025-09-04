مجموعة مصر - مركز بوركينا فاسو في أمان.. غينيا بيساو يتعادل مع سيراليون

الخميس، 04 سبتمبر 2025 - 21:42

كتب : FilGoal

كي كامارا - سيراليون

تعادل منتخبا غينيا بيساو مع سيراليون بنتيجة 1-1 في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وتقلصت حظوظ المنتخبين في التأهل المباشر للمونديال بهذا التعادل إذ يتأهل المتصدر مباشرة لنهائيات البطولة التي ستقام في يونيو 2026.

وعلى ملعب 24 سبتمبر في غينيا بيساو تقدم منتخب سيراليون بفضل هدف كي كامارا في الدقيقة 45+1.

أخبار متعلقة:
تصفيات كأس العالم - بوانجا يتفوق على صلاح ويقود الجابون للصدارة قبل القمة ضد كوت ديفوار تصفيات كأس العالم – موعد مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا والقنوات الناقلة خدمة في الجول – احجز تذاكر مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم قائمة تونس - الطرابلسي يضم بن رمضان وساسي وشواط في تصفيات كأس العالم

وفي الدقيقة 74 أدرك ماما بالدي التعادل لأصحاب الأرض.

التعادل رفع رصيد سيراليون للنقطة الـ 9 في المركز التاسع قبل لقاء إثيوبيا في الجولة المقبلة.

فيما ارتفع رصيد بيساو لـ 7 نقاط في المركز الرابع قبل لقاء جيبوتي في الجولة الثامنة.

وفي إطار مباريات المجموعة يستضيف منتخب مصر المتصدر برصيد 16 نقطة إثيوبيا غدا الجمعة في استاد القاهرة.

فيما يحل بوركينا فاسو الوصيف برصيد 11 نقطة ضيفا ثقيلا على جيبوتي متذيل الترتيب.

سيراليون تصفيات كأس العالم غينيا بيساو مجموعة مصر
نرشح لكم
تشكيل منتخب مصر المتوقع - حيرة في قلب الدفاع ضد إثيوبيا.. ووسط وهجوم ناري تصفيات كأس العالم – الكاميرون تضغط على كاب فيردي بـ 3 أهداف ضد إسواتيني تصفيات كأس العالم - تألق عمورة وبونجاح يقود الجزائر لتخطي بوتسوانا بالثلاثة تصفيات كأس العالم - بقيادة ديانج.. مالي تهزم جزر القمر بثلاثية وتواصل مطاردة التأهل بمشاركة بن رمضان.. تونس تنتصر بثلاثية على ليبيريا وتقترب أكثر من كأس العالم 2026 مران منتخب مصر - ختام الاستعدادات للقاء إثيوبيا في حضور وزير الثقافة تصفيات كأس العالم - بهدف لاعب الجونة.. مدغشقر تشدد الخناق على غانا بعد تعثرها تصفيات كأس العالم - ليبيا تعود بانتصار ثمين من أنجولا وتواصل مطاردة كاب فيردي والكاميرون
أخر الأخبار
3 دفعة واحدة.. كولومبيا وأوروجواي وباراجواي إلى كأس العالم 2026 ساعة | أمريكا
ميسي: لا أعتقد أنني سألعب كأس عالم أخرى ولكن ساعة | أمريكا
لا يزال هناك بقية.. ميسي يودع جماهير الأرجنتين بثنائية في الفوز على فنزويلا 2 ساعة | أمريكا
كونميبول يقصي إنديبندينتي من كوبا سود أمريكانا بسبب أحداث الشغب 3 ساعة | أمريكا
انتهت تصفيات كأس العالم - الأرجنتين (3)-(0) فنزويلا.. رسمية ميسي الأخيرة في بلاد الفضة 4 ساعة | أمريكا
هل تُحل أزمة حمزة علاء قبل نهاية التوقف الدولي؟ مدافع بورتيمونينسي يتحول لحارس مرمى 4 ساعة | المحترفون
دوري المحترفين – طرد حارسي الداخلية وانتصار المنصورة وبترول أسيوط 4 ساعة | القسم الثاني
بسبب بطاقة صفراء.. إيقاف نجم فلامنجو 12 مباراة في الدوري البرازيلي 5 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512767/مجموعة-مصر-مركز-بوركينا-فاسو-في-أمان-غينيا-بيساو-يتعادل-مع-سيراليون