بعد قرابة ربع قرن.. دانييل ليفي يترك رئاسة توتنام

أعلن نادي توتنام هوتسبر أن دانييل ليفي الرئيس التنفيذي للنادي قد تنحى اليوم عن منصبه بعد قرابة ربع قرن.

ليفي تولى القيادة الإدارية في توتنام عام 2001، واستمر لـ 24 عاما في منصبه.

وأوضح النادي أن هذا التغيير تم دون تأثير على الملكية أو توزيع حصص الأسهم داخل النادي.

ووصف بيان توتنام فترة ليفي وقرار رحيله كما يلي:

شهد توتنام هوتسبر تحوّلًا كبيرًا على مدار ربع القرن الماضي، إذ شارك في البطولات الأوروبية خلال 18 موسمًا من أصل 20، وأصبح واحدًا من أكثر الأندية شهرة على مستوى العالم، مستثمرًا باستمرار في أكاديميته ولاعبيه ومنشآته، بما في ذلك ملعب جديد عالمي المستوى ومركز تدريب متطور.

كما نافس النادي بانتظام على أعلى المستويات، وحقق عددًا من النجاحات الرائعة على أرض الملعب، من بينها الفوز مؤخرًا بلقب الدوري الأوروبي.

وكجزء من خطة الخلافة، قام النادي بعدد من التعيينات الإدارية البارزة خلال الأشهر الماضية. حيث تم تعيين فيناي فينكاتيشام كمدير تنفيذي (CEO)، وتوماس فرانك كمدرب جديد للفريق، ومارتن هو كمدرب للفريق النسائي.

كما انضم بيتر تشارينجتون إلى مجلس الإدارة وسيتولى المنصب الجديد كرئيس غير تنفيذي.

ويأتي ذلك ضمن طموح النادي لضمان إرساء أسس النجاح الرياضي طويل المدى.

وقال ليفي: "أنا فخور للغاية بالعمل الذي أنجزته مع الفريق التنفيذي وجميع موظفينا. لقد بنينا هذا النادي ليصبح قوة عالمية تنافس في أعلى المستويات. وأكثر من ذلك، فقد بنينا مجتمعًا. كنت محظوظًا بالعمل مع بعض من أعظم الشخصيات في هذه الرياضة، بدءًا من فريق العمل في مقر ليليوايت هاوس ومركز هوتسبير واي إلى جميع اللاعبين والمدربين على مر السنين".

وأضاف "أود أن أشكر جميع المشجعين الذين دعموني على مدار السنوات. لم تكن الرحلة سهلة دائمًا، لكن تم إحراز تقدم كبير. سأواصل دعم هذا النادي بشغف".

فيما قال بيتر تشارينجتون الرئيس غير التنفيذي: "إنه لشرف كبير لي أن أصبح رئيسًا غير تنفيذي لهذا النادي الاستثنائي، وبالنيابة عن مجلس الإدارة أود أن أشكر دانييل وعائلته على التزامهم وولائهم للنادي طوال هذه السنوات".

وأوضح "نحن ندخل عصرًا جديدًا من القيادة داخل النادي وخارجه. وأُدرك أن هناك الكثير من التغييرات في الأشهر الماضية ونحن نضع أسسًا جديدة للمستقبل. نحن الآن نركز بشكل كامل على الاستقرار وتمكين كوادرنا الموهوبة عبر جميع أقسام النادي، بقيادة فيناي وفريقه التنفيذي".