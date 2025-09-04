المتهم بدهس جمهور ليفربول ينفي كل الاتهامات

الخميس، 04 سبتمبر 2025 - 17:17

كتب : FilGoal

جماهير ليفربول تستقبل حافلة الفريق قبل نهائي كأس الاتحاد

نفى المواطن البريطاني الذي دهس مجموعة من جماهير ليفربول أثناء الاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي مايو الماضي جميع الاتهامات الموجهة إليه.

ووقعت الحادثة أثناء موكب احتفال لاعبي نادي ليفربول بفوزهم بالدوري الإنجليزي، حيث سار موكب النصر في شوارع مدينة مرسيسايد وتشير التقديرات إلى أن حوالي مليون شخص خرجوا إلى شوارع المدينة للاحتفال.

الحادث أدى إلى إصابة أكثر من 130 شخصا، لكن المهتم الذي مثل أمام المحكمة يوم الخميس نفى الـ31 تهمة جنائية التي وجهت إليه، وفقا لجريدة ليفربول إيكو.

أخبار متعلقة:
هارفي إليوت يرد على رسالة صلاح الوداعية جاكبو يتحدث عن اهتمام بايرن بضمه سبنس يكشف شعوره كأول لاعب مسلم يرتدي قميص منتخب إنجلترا محمد عبد المنعم خارج قائمة نيس لبطولة الدوري الأوروبي

ورفض بول دويل البالغ من العمر 53 عاما الاعتراف بالتهم التي كان من بينها التسبب في إصابات جسدية خطيرة مع نية القتل والقيادة المتهورة.

وقررت المحكمة استمرار حبس دويل على أن يمثل أمام المحكمة من جديد يوم 24 نوفمبر المقبل.

Image

صدمت السيارة الحشد عندما كان موكب الاحتفال على وشك الانتهاء.

عقب وقوع الحادث، نقلت B.B.C تصريحات جيني سيمز مساعِدة قائد شرطة ميرسيسايد التي قالت: "نعتقد أن هذا حادث فردي، ولا نبحث حالياً عن أي شخص آخر على صلة به".

وأضافت "تم القبض على رجل بريطاني أبيض البشرة يبلغ 53 عاماً ، وهذا الحادث لا يتم التعامل معه باعتباره عملا إرهابيا".

فيما قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عبر منصة إكس وقتها "المَشاهد في ليفربول مروعة، قلوبنا مع المصابين والمتضررين".

وأضاف "مدينة ليفربول لديها تاريخ طويل وفخور في التكاتف خلال الأوقات الصعبة. والبلد كله يقف إلى جانب ليفربول".

Image

وصعد لاعبو النادي، ومن بينهم النجم محمد صلاح، على سطح حافلة ذات طابقين لمدة 4 ساعات تقريباً، حيث أبطأهم الجمهور المحتفل.

ولم يُقم النادي موكبا احتفاليا عندما حصد آخر لقب له في الدوري في عام 2020 بسبب القيود المفروضة لاحتواء تفشي وباء كورونا.

وكانت هذه المرة الأولى منذ 35 عاما التي يتمكن فيها مشجعوه من الاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي.

ليفربول
نرشح لكم
هارفي إليوت يرد على رسالة صلاح الوداعية جاكبو يتحدث عن اهتمام بايرن بضمه ثنائي ليفربول ينافس هالاند على جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي خلال أغسطس رسالة مؤثرة من صلاح لهارفي إليوت بعد رحيله تقرير تركي: بشكتاش يتقدم بعرض رسمي لضم تروسارد رومانو: أتليتكو مدريد رفض انتقال جالاجر إلى مانشستر يونايتد أو بالاس قائمة ليفربول الأوروبية - تواجد صلاح واستبعاد كييزا قبل 8 مواجهات نارية سكاي: ويسا أكمل انتقاله إلى نيوكاسل في آخر دقيقة من فترة الانتقالات
أخر الأخبار
تقرير إيطالي: نسبة انتصارات 44%.. سمبليتشي من المرشحين لتدريب الأهلي 24 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي - عبد القادر يشارك في التدريبات الجماعية.. وظهور ثلاثي الجهاز الفني الجديد 47 دقيقة | الدوري المصري
"الجمهور ردد اسمه".. أهلي جدة يجدد تعاقد يايسله لموسمين 59 دقيقة | سعودي في الجول
كأس الخليج تحت 20 - مصر للناشئين يختتم المجموعات بفوز قاتل على شباب البحرين ساعة | منتخب مصر
موناكو يضم بوجبا إلى قائمته الأوروبية.. وموعد عودته المتوقع ساعة | دوري أبطال أوروبا
ماركا: أزمة في غرفة ملابس برشلونة بسبب تصريحات فليك ساعة | الدوري الإسباني
رومانو: تم التوقيع.. ميتروفيتش إلى الريان ساعة | ميركاتو
تقرير مغربي: داري يغادر معسكر المنتخب.. ومدة الغياب المتوقع ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512748/المتهم-بدهس-جمهور-ليفربول-ينفي-كل-الاتهامات