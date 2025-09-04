جاكبو يتحدث عن اهتمام بايرن بضمه

الخميس، 04 سبتمبر 2025 - 15:29

كتب : FilGoal

كودي جاكبو - ليفربول ضد إبسويتش

أكد كودي جاكبو جناح ليفربول أن بايرن ميونيخ كان يريد ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال جاكبو في تصريحات للصحفيين: "بايرن ميونيخ؟ نعم تواصلوا معي، لكنهم في النهاية ضموا لويس دياز".

واستمر "لقد أخبرت إدارة ليفربول أنني سعيد وعائلتي سعيدة في إنجلترا. نشعر وكأننا في بيتنا، وأعتقد أن هذا مهم جدا".

أخبار متعلقة:
رسالة مؤثرة من صلاح لهارفي إليوت بعد رحيله ثنائي ليفربول ينافس هالاند على جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي خلال أغسطس محمد عبد المنعم خارج قائمة نيس لبطولة الدوري الأوروبي سبنس يكشف شعوره كأول لاعب مسلم يرتدي قميص منتخب إنجلترا

وأضاف "لقد مررت بتجربة مختلفة من قبل، سوق الانتقالات مرهق وصعب على اللاعبين ومن حولهم، خاصة مع العروض وعدم وضوح المستقبل".

وتابع الدولي الهولندي "الأمر صعب، لأن الكثير يحدث. أندية أخرى تتقدم إليك، لكنك قد ترغب في البقاء مع ناديك".

وواصل "كل شخص يتعامل مع الأمر بطريقته الخاصة، لكنه صعب بالتأكيد. إذا كان المستقبل غامضا، يصبح الأمر صعبا للغاية".

وأتم لاعب إيندهوفن السابق "لم أعد أعاني من هذه المشكلة".

قبل أيام، أعلن ليفربول تجديد تعاقد الهولندي كودي جاكبو لمدة موسمين ونصف.

وقال جاكبو عبر موقع النادي: "أمر رائع أن أمدد عقدي هنا في هذا النادي الرائع. أنا ممتن للغاية، وآمل أن أتمكن من رد الجميل في المزيد من اللحظات الجميلة".

وأضاف "أشعر وكأنني في بيتي، وعائلتي كذلك، وهذا قرار مهم دائما. إنهم يشعرون بالسعادة. أنا سعيد جدا في النادي، مع مجموعة جيدة وزملاء رائعين، لذا فإن الحياة في عالم كرة القدم رائعة جدا، وأستمتع بكل لحظة فيها. أنا ممتن جدا لتمديد عقدي".

وانضم الجناح الهولندي لليفربول قادما من إيندهوفن في يناير 2023.

منذ ذلك الحين شارك في 132 مباراة وسجل 42 هدفا وصنع 16.

وتوج مع الريدز بلقبي الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.

وخاض جاكبو هذا الموسم 4 مباريات سجل هدفا وصنع 2 في جميع المسابقات.

كودي جاكبو ليفربول بايرن ميونيخ
نرشح لكم
المتهم بدهس جمهور ليفربول ينفي كل الاتهامات هارفي إليوت يرد على رسالة صلاح الوداعية ثنائي ليفربول ينافس هالاند على جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي خلال أغسطس رسالة مؤثرة من صلاح لهارفي إليوت بعد رحيله تقرير تركي: بشكتاش يتقدم بعرض رسمي لضم تروسارد رومانو: أتليتكو مدريد رفض انتقال جالاجر إلى مانشستر يونايتد أو بالاس قائمة ليفربول الأوروبية - تواجد صلاح واستبعاد كييزا قبل 8 مواجهات نارية سكاي: ويسا أكمل انتقاله إلى نيوكاسل في آخر دقيقة من فترة الانتقالات
أخر الأخبار
تقرير إيطالي: نسبة انتصارات 44%.. سمبليتشي من المرشحين لتدريب الأهلي 23 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي - عبد القادر يشارك في التدريبات الجماعية.. وظهور ثلاثي الجهاز الفني الجديد 46 دقيقة | الدوري المصري
"الجمهور ردد اسمه".. أهلي جدة يجدد تعاقد يايسله لموسمين 58 دقيقة | سعودي في الجول
كأس الخليج تحت 20 - مصر للناشئين يختتم المجموعات بفوز قاتل على شباب البحرين ساعة | منتخب مصر
موناكو يضم بوجبا إلى قائمته الأوروبية.. وموعد عودته المتوقع ساعة | دوري أبطال أوروبا
ماركا: أزمة في غرفة ملابس برشلونة بسبب تصريحات فليك ساعة | الدوري الإسباني
رومانو: تم التوقيع.. ميتروفيتش إلى الريان ساعة | ميركاتو
تقرير مغربي: داري يغادر معسكر المنتخب.. ومدة الغياب المتوقع ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512740/جاكبو-يتحدث-عن-اهتمام-بايرن-بضمه