جاكبو يتحدث عن اهتمام بايرن بضمه

أكد كودي جاكبو جناح ليفربول أن بايرن ميونيخ كان يريد ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال جاكبو في تصريحات للصحفيين: "بايرن ميونيخ؟ نعم تواصلوا معي، لكنهم في النهاية ضموا لويس دياز".

واستمر "لقد أخبرت إدارة ليفربول أنني سعيد وعائلتي سعيدة في إنجلترا. نشعر وكأننا في بيتنا، وأعتقد أن هذا مهم جدا".

وأضاف "لقد مررت بتجربة مختلفة من قبل، سوق الانتقالات مرهق وصعب على اللاعبين ومن حولهم، خاصة مع العروض وعدم وضوح المستقبل".

وتابع الدولي الهولندي "الأمر صعب، لأن الكثير يحدث. أندية أخرى تتقدم إليك، لكنك قد ترغب في البقاء مع ناديك".

وواصل "كل شخص يتعامل مع الأمر بطريقته الخاصة، لكنه صعب بالتأكيد. إذا كان المستقبل غامضا، يصبح الأمر صعبا للغاية".

وأتم لاعب إيندهوفن السابق "لم أعد أعاني من هذه المشكلة".

قبل أيام، أعلن ليفربول تجديد تعاقد الهولندي كودي جاكبو لمدة موسمين ونصف.

وقال جاكبو عبر موقع النادي: "أمر رائع أن أمدد عقدي هنا في هذا النادي الرائع. أنا ممتن للغاية، وآمل أن أتمكن من رد الجميل في المزيد من اللحظات الجميلة".

وأضاف "أشعر وكأنني في بيتي، وعائلتي كذلك، وهذا قرار مهم دائما. إنهم يشعرون بالسعادة. أنا سعيد جدا في النادي، مع مجموعة جيدة وزملاء رائعين، لذا فإن الحياة في عالم كرة القدم رائعة جدا، وأستمتع بكل لحظة فيها. أنا ممتن جدا لتمديد عقدي".

وانضم الجناح الهولندي لليفربول قادما من إيندهوفن في يناير 2023.

منذ ذلك الحين شارك في 132 مباراة وسجل 42 هدفا وصنع 16.

وتوج مع الريدز بلقبي الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.

وخاض جاكبو هذا الموسم 4 مباريات سجل هدفا وصنع 2 في جميع المسابقات.