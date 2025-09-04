ثنائي ليفربول ينافس هالاند على جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي خلال أغسطس

الخميس، 04 سبتمبر 2025 - 13:38

كتب : FilGoal

هدف ليفربول في أرسنال

يتنافس هوجو إيكيتيكي ودومينيك سوبوسلاي لاعبا ليفربول مع إرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي و5 آخرين على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر أغسطس.

وتتكون قائمة المرشحين من الثلاثي السابق ذكره بالإضافة إلى ريكاردو كالافيوري مدافع أرسنال وجاك جريليش جناح إيفرتون ومارك جيهي مدافع كريستال بالاس وجواو بيدرو مهاجم تشيلسي وأنطوان سيمينيو مهاجم بورنموث.

وقاد ثنائي ليفربول حامل لقب الدوري للفوز بمبارياته الـ3 الأولى في الموسم الجديد.

وسجل إيكيتيكي، المنضم حديثًا، هدفين وقدّم تمريرة حاسمة خلال شهر أغسطس.

بينما تألق سوبوسلاي في مركز الظهير الأيمن في فوزي ليفربول على نيوكاسل يونايتد وأرسنال.

فقد حسمت الركلة الحرة المذهلة من الدولي المجري مباراة ليفربول وأرسنال على ملعب أنفيلد.

فيما سجل هالاند 3 أهداف في 3 مباريات، لكن فريقه خسر مباراتين وفاز بمباراة واحدة.

