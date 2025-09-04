رسالة مؤثرة من صلاح لهارفي إليوت بعد رحيله

الخميس، 04 سبتمبر 2025 - 12:42

كتب : FilGoal

خروج محمد صلاح ومشاركة هارفي إيليوت

وجه محمد صلاح نجم ليفربول رسالة مؤثرة لزميله السابق هارفي إليوت بعد انتقاله إلى أستون فيلا.

وأعلن نادي أستون فيلا التعاقد مع هارفي إليوت على سبيل الإعارة في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية.

وقال صلاح عبر حسابه على إكس: "سيُذكرك الجميع بولائك وتفانيك في كل مرة تلعب فيها".

وأضاف "ستغادر كبطل، ولا أشك أنك ستُحقق إنجازات عظيمة مع ناديك الجديد. إنهم محظوظون بك".

Image

وكان هارفي إليوت جناح أستون فيلا الجديد قد وجه رسالة مؤثرة لناديه السابق ليفربول وجماهيره بعد الرحيل.

وجاءت كلمات إليوت، التي نشرها عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، على النحو التالي:

عندما انضممت إلى ليفربول في 2019 كان ذلك حلماً تحقق لي ولعائلتي كطفل صغير كان يسافر حول العالم داعما للفريق كمشجع.

لن تكفي الكلمات أبداً لوصف الشعور الذي انتابني عندما ارتديت القميص الأحمر الشهير للمرة الأولى كلاعب.

‏على مدار السنوات الـ6 الماضية، عشت الكثير ونضجت من صبي بعمر 16 عاماً إلى رجل خلال فترتي في النادي.

لم أكن أتخيل أنني سأخوض 150 مباراة مع ليفربول الذي شجعته منذ الصغر، وأتوج بـ7 ألقاب، وأن أكون جزءاً من الفريق الذي توج بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

‏أشكر كل من في النادي على ترحيبهم بي منذ اليوم الأول واهتمامهم بي طوال هذه المدة. كما أشكر مجلس الإدارة ويورجن كلوب لمساعدتي على تحقيق حلمي بأن أصبح لاعباً في ليفربول.

أشكر أرني سلوت وكل المدربين والطاقم الذين ساعدوني في رحلتي، وبالطبع زملائي اللاعبين. أشعر أنني محظوظ لأنني كونت العديد من الصداقات التي ستدوم مدى الحياة.

كما أشكر جماهير ليفربول الرائعة، شكرا لأنكم جعلتموني واحدا منكم، ولوقوفكم بجانبي في الأوقات السعيدة والصعبة، سأظل دائما أقدر الرابط الذي يجمعنا، وسيبقى ليفربول دائماً في قلبي.

‏حان الوقت الآن لتحدٍّ جديد. أنا طموح للغاية وأشعر أنه في هذه المرحلة من مسيرتي من المهم أن أكون في بيئة تمنحني الفرصة للعب والتطور بأقصى قدر ممكن.

‏شكرا لكم جميعاً على كل شيء. أراكم قريبا.. لن تسيروا وحدكم أبدا.

وضم أستون فيلا هارفي إليوت على سبيل الإعارة لمدة موسم مع إلزامية الشراء بشرط مشاركته في المباريات بنسبة معينة.

ويستمر أستون فيلا في تدعيم صفوفه وذلك بعد التعاقد مع جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد.

وحصل إليوت على جائزة أفضل لاعب في بطولة أوروبا تحت 21 عامًا هذا الصيف، وساهم في تتويج إنجلترا بلقبها الثاني على التوالي بعد الفوز أمام ألمانيا.

وشارك إليوت في 149 مباراة مع ليفربول منذ انضمامه من فولهام في 2019، وقضى موسم 2020-2021 معارًا إلى بلاكبيرن روفرز.

وفاز الدولي الإنجليزي البالغ من العمر 22 عاما بـ6 ألقاب خلال فترة وجوده في أنفيلد مع ليفربول.

محمد صلاح هارفي إليوت ليفربول أستون فيلا
