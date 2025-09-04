الرياضية: الهلال يتلقى عرضا بلجيكيا لضم ناصر الدوسري.. واهتمام برتغالي
الخميس، 04 سبتمبر 2025 - 12:37
كتب : FilGoal
ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن نادي الهلال تلقى عرضا رسميا من سيركل بروج البلجيكي لضم ناصر الدوسري.
كما يهتم سبورتنج براجا البرتغالي بضم اللاعب أيضا، وفقا للتقرير.
وأوضح التقرير أنه من المرجح أن ترفض إدارة الهلال العروض المقدمة للاعب.
وذلك في ظل احتياج الفريق لخدماته، واعتماد المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي عليه في تشكيل الفريق الأساسي، الموسم الجاري.
ويمتد عقد الدوسري مع الهلال حتى صيف 2027.
سيركل بروج يقبع حاليا في المركز السابع بعد مرور 6 جولات من الدوري البلجيكي.
في المقابل، يحتل براجا المركز السادس في منافسات الدوري البرتغالي الموسم الجاري
