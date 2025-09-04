مدافع الجزائر يغيب عن مواجهة بوتسوانا

الخميس، 04 سبتمبر 2025 - 12:12

كتب : FilGoal

منتخب الجزائر

سيغيب جوان حجام مدافع منتخب الجزائر عن لقاء بوتسوانا في تصفيات كأس العالم لظروف عائلية

ويحل منتخب بوتسوانا ضيفا على نظيره الجزائري في الجولة السابعة من تصفيات المونديال يوم الخميس.

ونشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم بيانا أعلن من خلاله مغادرة حجام لمعسكر الخضر قبل ساعات من اللقاء.

كما أوضح أن مغادرة حجام جاءت بتصريح من المدرب فلاديمير بيتكوفيتش ولفترة مؤقتة لظروف عائلية.

وأفاد بأن الظهير الأيسر سيعود للمعسكر ابتداءً من يوم الجمعة.

قبل أيام، أعلن المنتخب الجزائري استبعاد ريان آيت نوري مدافع مانشستر سيتي من قائمة الفريق لتوقف سبتمبر الجاري.

وأفاد الاتحاد الجزائري لكرة القدم عبر موقعه أن المدرب فلاديمير بيتكوفيتش استدعى الظهير الأيسر نوفل خاسف لتعويض غياب ريان آيت نوري.

وأوضح التقرير إعفاء آيت نوري من مواجهتي بوتسوانا وغينيا لمعاناته من إصابة.

عقب مواجهة نظيره البوتسواني، سيطير المنتخب الجزائري لمواجهة غينيا خارج أرضه يوم الاثنين المقبل.

