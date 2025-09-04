مواعيد مباريات الخميس 4 سبتمبر 2025.. تصفيات إفريقيا بكأس العالم ودوري السيدات

يشهد اليوم الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025 انطلاق مباريات التوقف الدولي.

تصفيات إفريقيا

يحل منتخب غانا ضيفا على تشاد ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم في تمام الرابعة عصرا.

بينما تحل ليبيا ضيفة على أنجولا في تمام السابعة مساء وتذاع عبر قناة SCC سبورت إكسترا 1.

ويستضيف منتخب الكاميرون نظيره إسواتيني في تمام العاشرة مساء وتذاع المباراة عبر قناة SSC سبورت 3.

ويلعب منتخب تونس أمام ليبيريا في نفس التوقيت ويذاع عبر قناة SSC سبورت 1.

كما يواجه منتخب مالي نظيره جزر القمر في العاشرة مساء ويذاع عبر قناة SSC سبورت إكسترا 1.

وأخيرا يستضيف منتخب الجزائر نظيره بوتسوانا في العاشرة مساء ويذاع عبر قناة SSC سبورت 2.

تصفيات أوروبا

تقام عدة مباريات من منافسات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 اليوم الخميس.

يستضيف منتخب هولندا نظيره بولندا في العاشرة إلا ربع مساء وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.

بينما يحل منتخب إسبانيا ضيفا على بلغاريا في نفس التوقيت وتذاع عبر بي إن سبورتس 1.

ويستضيف منتخب سلوفاكيا نظيره ألمانيا في العاشرة إلا ربع ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3.

الدوري المصري - سيدات

يحل فريق الأهلي ضيفا على رع ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقات في الرابعة والنصف عصرا.

بينما يستضيف بيراميدز فريق الزمالك في نفس التوقيت.

ويلعب وادي دجلة أمام الطيران أيضا في نفس التوقيت.

دوري المحترفين

تقام ست مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري المحترفين.

وتُلعب 4 مباريات في الرابعة والنصف عصرا بين كل من أبو قير للأسمندة أمام طنطا، والداخلية ضد لافيينا، ومالية كفر الزيات يواجه نادي وي، ومسار أمام راية.

بينما الإنتاج الحربي يستضيف بترول أسيوط في السادسة والنصف مساء.

ويحل المنصورة ضيفا على السكة الحديد مودرن في الثامنة والنصف مساء.

كأس الخليج - تحت 20

يلعب منتخب مصر للناشئين أمام منتخب البحرين للشباب في الرابعة والنصف عصرا.

وتذاع المباراة عبر قنوات السعودية الرياضية 3 والكويت الرياضية.