مواعيد مباريات الخميس 4 سبتمبر 2025.. تصفيات إفريقيا بكأس العالم ودوري السيدات

الخميس، 04 سبتمبر 2025 - 10:54

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي منتخب الجزائر بهدف في شباك أنجولا

يشهد اليوم الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025 انطلاق مباريات التوقف الدولي.

لمتابعة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

أخبار متعلقة:
محرز: هدفنا الوصول لنهائي إفريقيا لكن المغرب المرشح الأول.. والجيل الحالي مغرور وزير الرياضة: نريد الوصول لنهائي إفريقيا.. وصلاح مثل وميسي ورونالدو المغرب يتوج بلقب أمم إفريقيا للمحليين للمرة الثالثة في تاريخه موتسيبي: كاف يقترب من توقيع اتفاقية ضخمة.. ونسخة 2025 الأفضل في تاريخ إفريقيا للمحليين

تصفيات إفريقيا

يحل منتخب غانا ضيفا على تشاد ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم في تمام الرابعة عصرا.

بينما تحل ليبيا ضيفة على أنجولا في تمام السابعة مساء وتذاع عبر قناة SCC سبورت إكسترا 1.

ويستضيف منتخب الكاميرون نظيره إسواتيني في تمام العاشرة مساء وتذاع المباراة عبر قناة SSC سبورت 3.

ويلعب منتخب تونس أمام ليبيريا في نفس التوقيت ويذاع عبر قناة SSC سبورت 1.

كما يواجه منتخب مالي نظيره جزر القمر في العاشرة مساء ويذاع عبر قناة SSC سبورت إكسترا 1.

وأخيرا يستضيف منتخب الجزائر نظيره بوتسوانا في العاشرة مساء ويذاع عبر قناة SSC سبورت 2.

تصفيات أوروبا

تقام عدة مباريات من منافسات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 اليوم الخميس.

يستضيف منتخب هولندا نظيره بولندا في العاشرة إلا ربع مساء وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.

بينما يحل منتخب إسبانيا ضيفا على بلغاريا في نفس التوقيت وتذاع عبر بي إن سبورتس 1.

ويستضيف منتخب سلوفاكيا نظيره ألمانيا في العاشرة إلا ربع ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3.

الدوري المصري - سيدات

يحل فريق الأهلي ضيفا على رع ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقات في الرابعة والنصف عصرا.

بينما يستضيف بيراميدز فريق الزمالك في نفس التوقيت.

ويلعب وادي دجلة أمام الطيران أيضا في نفس التوقيت.

دوري المحترفين

تقام ست مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري المحترفين.

وتُلعب 4 مباريات في الرابعة والنصف عصرا بين كل من أبو قير للأسمندة أمام طنطا، والداخلية ضد لافيينا، ومالية كفر الزيات يواجه نادي وي، ومسار أمام راية.

بينما الإنتاج الحربي يستضيف بترول أسيوط في السادسة والنصف مساء.

ويحل المنصورة ضيفا على السكة الحديد مودرن في الثامنة والنصف مساء.

كأس الخليج - تحت 20

يلعب منتخب مصر للناشئين أمام منتخب البحرين للشباب في الرابعة والنصف عصرا.

وتذاع المباراة عبر قنوات السعودية الرياضية 3 والكويت الرياضية.

تصفيات إفريقيا تصفيات كأس العالم دوري السيدات دوري المحترفين
نرشح لكم
مدافع الجزائر يغيب عن مواجهة بوتسوانا ربيعة: مواجهة إثيوبيا هامة من الناحية النفسية.. وهذا الجيل يستحق التواجد بكأس العالم أعلنوا من القاهرة.. الصربي داركو نوفيتش مدربا للمريخ السوداني خلفا لشوقي غريب تصفيات كأس العالم - بوانجا يتفوق على صلاح ويقود الجابون للصدارة قبل القمة ضد كوت ديفوار محرز: هدفنا الوصول لنهائي إفريقيا لكن المغرب المرشح الأول.. والجيل الحالي مغرور تقرير مغربي: الركراكي طلب تقريرا دقيقا بشأن حالة داري الطبية اكتمال صفوف منتخب المغرب بعد انضمام أشرف داري النابي لـ في الجول: تمنيت ضم زيزو من الزمالك.. وريبيرو احتاج للوقت ولكن
أخر الأخبار
يد - فيتسلار الألماني يوضح سبب غياب هنداوي عن مواجهة أحمد خيري دقيقة | كرة يد
شبكة ESPN: بناء على رغبة رونالدو.. النصر يكثف مفاوضاته لضم جرينوود 29 دقيقة | ميركاتو
يد - خامس المصريين في البوندزليجا.. فيتسلار الألماني يضم كريم هنداوي 36 دقيقة | كرة يد
"الكشف الطبي أبعده عن تعويض مرموش".. سكاي: منافسة سعودية تركية لضم موهبة بلزن 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
هارفي إليوت يرد على رسالة صلاح الوداعية ساعة | الدوري الإنجليزي
منتخب مصر يرتدي زيه الأساسي أمام إثيوبيا.. والضيوف بالقميص الأخضر ساعة | منتخب مصر
أشرف صبحي: اتحاد الكرة دوره إلزام من يعمل داخل منظومته بعدم التجاوز.. وقلوبنا مع المنتخب ساعة | الكرة المصرية
جاكبو يتحدث عن اهتمام بايرن بضمه ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512721/مواعيد-مباريات-الخميس-4-سبتمبر-2025-تصفيات-إفريقيا-بكأس-العالم-ودوري-السيدات