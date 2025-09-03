خبر في الجول - اتحاد الكرة يتخذ خطوات لقيد أوشينج مع الزمالك

يدرس اتحاد الكرة جميع الشروط لقيد بارون أوشينج مع الزمالك بشكل رسمي.

وكشف FilGoal.com أن الزمالك طلب من اتحاد الكرة معرفة موفقه من قيد الكيني. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن الاتحاد المصري أجرى اتصالاته مع نظيره الكيني وفيفا للتأكد من أن اللاعب حر ويصح قيده ليصبح لاعبا رسميا للزمالك.

وحاول الزمالك قيد اللاعب قبل غلق باب القيد يوم 7 أغسطس الماضي.