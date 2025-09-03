خبر في الجول - اتحاد الكرة يتخذ خطوات لقيد أوشينج مع الزمالك

الأربعاء، 03 سبتمبر 2025 - 23:18

كتب : محمد جمال

بارون أوشينج - لاعب منتخب كينيا للشباب

يدرس اتحاد الكرة جميع الشروط لقيد بارون أوشينج مع الزمالك بشكل رسمي.

وكشف FilGoal.com أن الزمالك طلب من اتحاد الكرة معرفة موفقه من قيد الكيني. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن الاتحاد المصري أجرى اتصالاته مع نظيره الكيني وفيفا للتأكد من أن اللاعب حر ويصح قيده ليصبح لاعبا رسميا للزمالك.

وحاول الزمالك قيد اللاعب قبل غلق باب القيد يوم 7 أغسطس الماضي.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك حاول قيد الكيني بعد غلق باب القيد نظرا لأن قيد اللاعبين مواليد 2005 و2006 ممتد حتى الثلاثاء 12 أغسطس.

صاحب الـ19 عاما كان قريبا من الانتقال لـ بيراميدز في وقت سابق لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح.

وسيتم قيد أوشينج تحت السن حال تم إتمام الصفقة بشكل رسمي.

ويملك الزمالك المغربي عبد الحميد معالي في قائمة اللاعبين الأجانب المقيدين تحت السن.

أوشينج لعب مباراتين مع منتخب كينيا تحت 20 عاما في كأس أمم إفريقيا الأخيرة.

ويرغب الزمالك في تعزيز مركز الظهير الأيمن في ظل تواجد عمر جابر فقط في هذا المركز.

