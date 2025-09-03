أعلنوا من القاهرة.. الصربي داركو نوفيتش مدربا للمريخ السوداني خلفا لشوقي غريب

أتم نادي المريخ السوداني إجراءات التعاقد مع المدرب الصربي داركو نوفيتش.

وسيتولى داركو نوفيتش تدريب المريخ خلفا للمدرب المصري شوقي غريب.

وأعلن المريخ تعاقده رسيما مع داركو نوفيتش لمدة موسمين في مؤتمر صحفي أقيم بالقاهرة حيث يعسكر الفريق.

داركو نوفيتش صاحب الـ53 عاما، بدأ مشواره في المنطقة العربية منذ عام 2017 ، مع نادي القادسية السعودي، ثم تولي تدريب المنتخب الليبي على فترتين 2018 و 2020 .

وبين الفترتين خاض داركو نوفيتش تجربة مع نادي الشمال القطري.

وتعنبر تجربة داركو نوفيتش مع وفاق سطيف الجزائري في 2022 الأهم في مسيرة المدرب الصربي حيث قاده للوصول للدور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وودع وفاق سطيف دوري أبطال إفريقيا 2022 من الدور النصف النهائي بعد الخسارة من الأهلي.

وخاض داركو نوفيتش تجربة بالدوري التونسي وتولي المهمة الفنية في نادي الاتحاد المنستيري.