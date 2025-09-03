تصفيات كأس العالم - بوانجا يتفوق على صلاح ويقود الجابون للصدارة قبل القمة ضد كوت ديفوار

قاد دينيس بوانجا منتخب الجابون للفوز على سيشل برباعية دون رد وتصدر ترتيب المجموعة السادسة في تصفيات كأس العالم 2026.

وبدأت التصفيات الإفريقية اليوم الخميس بلقاء سيشل ضد الجابون في لقاء أقيم في موريشيوس.

وسجل بوانجا 3 أهداف (هاتريك) في 38 دقيقة حيث بدأ الأهداف في الدقيقة 4 ثم سجل في الدقيقتين 34 و38.

وتصدر بوانجا ترتيب هدافي قارة إفريقيا في التصفيات برصيد 8 أهداف متفوقا على محمد صلاح صاحب الـ 6 أهداف.

وأضاف البديل يانيس ميمبا الهدف الرابع في فوز الفهود في الدقيقة 89.

الفوز الرابع تواليا رفع رصيد الجابون لـ 18 نقاط في الصدارة بشكل مؤقت.

وتراجع منتخب كوت ديفوار للمركز الثاني برصيد 16 نقاط قبل لقاء بوروندي في الجولة السابعة يوم السبت.

ويأتي ذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الجابون وكوت ديفوار في الجولة الثامنة يوم الثلاثاء المقبل.

يذكر أن الجابون لم تتأهل لنهائيات كأس العالم من قبل، فيما تأهل منتخب كوت ديفوار للمونديال في 3 نسخ هي 2006 و2010 و2014.

ويتأهل أول ترتيب المجموعات الإفريقية مباشرة لنهائيات كأس العالم، فيما يتنافس أصحاب المركز الثاني على بطاقة الملحق العالمي والأخير.