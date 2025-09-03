سكاي: ويسا أكمل انتقاله إلى نيوكاسل في آخر دقيقة من فترة الانتقالات

إثارة كبيرة وثواني قليلة كانت حاسمة في انتقال المهاجم يوان ويسا من برينتفورد إلى نيوكاسل.

يوان ويسا النادي : نيوكاسل يونايتد نيوكاسل يونايتد

وانضم الكونغولي ويسا إلى نيوكاسل قادما من برينتفورد، وذلك في اللحظات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت شبكة أخبار "سكاي سبورتس" قصة مثيرة في انتقال ويسا إلى نيوكاسل.

يوان ويسا لم يوقع على أحد الأوراق المطلوبة لإتمام انتقاله من برينتفورد إلى نيوكاسل بغير قصد.

ليضطر أحد العاملين للركض عبر ملعب تدريب نيوكاسل للعثور على ويسا والحصول على توقيعه بسرعة قبل دقيقتين فقط من نهاية فترة الانتقالات.

وبالفعل نجح ويسا في التوقيع على الورقة في تمام الساعة 8:59 مساء، وفي الدقيقة الأخيرة من الموعد النهائي لغلق سوق الانتقالات.

بحسب التقارير الإخبارية فإن الصفقة تمت مقابل 55 مليون جنيه إسترليني وعقد اللاعب يمتد حتى 4 مواسم.

وخرج الكونغولي يوان ويسا مهاجم برينتفورد عن صمته حول الأزمة التي يمر بها مع ناديه.

ويرغب ويسا الرحيل من برينتفورد صوب نيوكاسل يونايتد الذي يحاول ضمه منذ فترة.

واستهدف نيوكاسل ويسا من أجل تعويض الرحيل المحتمل لألكسندر إيزاك.

وجاء بيان يوان ويسا على النحو التالي:

"خلال الأسابيع القليلة الماضية، تزايدت التكهنات حول مستقبلي في نادي برينتفورد. ونتيجةً لذلك، أردتُ التحدث بصراحة وصدق عن الوضع الراهن.

"التزمتُ الصمت طوال الصيف، ولكن مع بقاء ساعات قليلة على انتهاء فترة الانتقالات، أشعرُ برغبة ملحة في توضيح رغبتي في مغادرة برينتفورد. أعتقد أن النادي يقف في طريقي دون وجه حق، رغم سلسلة العروض العادلة التي تلقاها طوال الصيف.

"لطالما بذلتُ قصارى جهدي من أجل برينتفورد منذ انضمامي إليه عام 2021. أنا فخورٌ بما بنيناه معًا، ولم أضيع فرصة اللعب للنادي يومًا".

"سيظل لجماهير برينتفورد مكانةٌ خاصةٌ في قلبي. ولطالما تحليتُ بالاحترافية، داخل الملعب وخارجه. لقد كان شرفًا لي أن أرتدي هذا القميص في 149 مباراةً وأحتفل بـ 49 هدفًا".

" في وقت سابق من هذا الصيف، أجريتُ مناقشات مفتوحة مع إدارة النادي، بما في ذلك كبار المديرين والمدرب الجديد. أوضحتُ بوضوح نيتي في استكشاف تحدٍّ جديد.

"خلال هذه المحادثات، تأكدتُ أنا ووكلائي أن النادي لن يقف في طريقي إذا تلقيتُ عرضًا مناسبًا. وقد دُوِّن هذا أيضًا كتابيًا".

"بناءً على هذا الفهم، سعيتُ للعثور على نادٍ جديد، مع إبقاء برينتفورد على اطلاع دائم بكل شفافية في كل خطوة".

"تلقى برينتفورد عرضًا رسميًا من نادٍ آخر في الدوري الإنجليزي، ثم أبلغتُه برغبتي في الانضمام. كنتُ أعتقد، من جميع محادثاتي مع برينتفورد، أن هناك اتفاقًا متبادلًا على الانفصال".

" ومع اقتراب نهاية فترة الانتقالات، غيّر النادي موقفه بشكل كبير، مخالفًا بذلك ما تم إبلاغه به. هذا وضعني في موقف صعب ومحبط. لم أوفِ بالتزامي بالرحيل هذا الصيف. يؤسفني أن أكتب ذلك، مع احترامي الكامل للنادي وجماهيره".

"أود أن أوضح أنني لم أتصرف بشكل غير احترافي، ولا أرغب في مغادرة برينتفورد بصورة سيئة. لقد كنت شفافًا في موقفي طوال الوقت. واصلتُ التواصل بانفتاح مع النادي، وأتصرف بطريقة تعكس قيمي كلاعب كرة قدم وإنسان".

"ما زلتُ متفائلًا بإمكانية التوصل إلى حل عادل ومعقول قبل إغلاق فترة الانتقالات".

"في هذه الأثناء، يجب أن أفعل ما أراه مناسبًا لمسيرتي المهنية وعائلتي، وأن أصر على أن يفي برينتفورد بوعده بالسماح لي بالانضمام إلى نادٍ جديد وبسعر عادل".

"أود أن أشكر جميع جماهير برينتفورد على دعمهم وتفهمهم خلال هذه الفترة الصعبة. لطالما كان لطاقتكم وإيمانكم بي معنى كبير. لم يكن الأمر يتعلق أبدًا بالتخلي عن نادٍ رائع، بل يتعلق بالسماح لي بالمضي قدمًا بمباركة برينتفورد بناءً على التزامي المتكرر بإمكانية مغادرتي هذا الصيف لبدء فصل جديد من حياتي".

"إن إجباري على البقاء بعد هذا الصيف سيشوه 4 سنوات رائعة قضيتها في هذا النادي الرائع، لذا أطلب من مالكي برينتفورد وإدارته الوفاء بوعدهم بالسماح لي بالمغادرة في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات".

قبل أيام ، أكد كيث أندروز مدرب برينتفورد ثقته في بقاء ويسا مع الفريق في نهاية فترة الانتقالات.

ورفض برينتفورد عرضا ثانيا من نيوكاسل لضم يوان ويسا مقابل 40 مليون جنيه استرليني.

إذ عرض نيوكاسل تضمن 35 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه إسترليني كإضافات.

ووفقا لـ ذا أثلتيك فإن برينتفورد لم يحدد سعرًا مستهدفًا للاستغناء عن ويسا لأي فريق، فيما يرغب المهاجم الكونغولي في الانتقال إلى نيوكاسل.

وبلغ العرض الأول المقدم من نيوكاسل لضم ويسا 25 مليون جنيه إسترليني.