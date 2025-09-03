صلاح يطالب بعدم التقليل من احترام لويس دياز وداروين نونيز

الأربعاء، 03 سبتمبر 2025 - 13:40

كتب : FilGoal

محمد صلاح - داروين نونيز - ليفربول

طالب محمد صلاح نجم ليفربول بعدم التقليل من احترام زميليه السابقين لويس دياز وداروين نونيز، في ظل التعاقدات القوية التي أبرمها ناديه هذا الصيف.

وانتقل لويس دياز إلى بايرن ميونيخ، وارتدى نونيز قميص الهلال، بينما ضم ليفربول فلوريان فيرتز وألكسندر إيزاك بصفقات قياسية.

ورد صلاح على أحد الحسابات التي تتابع أخبار ليفربول عبر إكس، والذي نشر صورة للرباعي السابق ذكره وتساءل: "ما هو أبرز تطور في تاريخ كرة القدم؟".

خاصة وأن القميص رقم 7 والقميص رقم 9 ذهبا إلى فيرتز وإيزاك بعد رحيل دياز ونونيز.

Image

واقتبس صلاح التغريدة وقال "ما رأيكم في الاحتفال بالتعاقدات الرائعة دون التقليل من شأن أبطال الدوري الإنجليزي؟".

بعدها بأكثر من ساعة، رد الحساب "مع أننا نُقدّر محمد صلاح، إلا أن القصد لم يكن إهانة للويس دياز وداروين نونيز، بل تسليط الضوء على الانتقالات الرائعة التي أبرمها ليفربول هذا الصيف. لكننا نعتذر يا صلاح".

وأضاف "في رأينا، هذا الكلام صحيح أكثر منه خاطئ"، في إشارة لتصريح صلاح الشهير في نوفمبر الماضي حين قال "احتمالات رحيلي من ليفربول أكبر من احتمالات بقائي".

وتوج الثنائي دياز ونونيز بلقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول الموسم الماضي، قبل الرحيل للدوري الألماني والسعودي.

Image

ويدخل ليفربول الموسم الجديد بخط أمامي به العديد من التغييرات، بعد وفاة ديوجو جوتا ومغادرة دياز ونونيز.

محمد صلاح ليفربول لويس دياز داروين نونيز ألكسندر إيزاك فلوريان فيرتز
