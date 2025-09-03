تعديل مواعيد 6 مباريات في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن تعديلات على مواعيد بعض مباريات الجولات 5 و6 و7 و9 في سبتمبر وأكتوبر، نتيجةً لمشاركة أندية الدوري الإنجليزي في البطولات الأوروبية.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أعلن مواعيد مباريات بطولاته الـ3، دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، هذا الأسبوع.

وجاءت المواعيد الجديد للمباريات على النحو التالي:

الأحد 21 سبتمبر

4:00 مساءً: بورنموث ضد نيوكاسل

بسبب مشاركة نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا يوم الخميس السابق.

السبت 27 سبتمبر

10:00 توتنام ضد ولفرهامبتون

بسبب مشاركة توتنام في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء التالي.

الأحد 28 سبتمبر

4:00 أستون فيلا ضد فولام

بسبب مشاركة فيلا في الدوري الأوروبي يوم الخميس السابق.

الأحد 5 أكتوبر

4:00 إيفرتون ضد كريستال بالاس

بسبب مشاركة بالاس في دوري المؤتمر يوم الخميس السابق.

السبت 25 أكتوبر

10:00 برينتفورد ضد ليفربول

بسبب مباراة ليفربول خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء السابق.

الأحد 26 أكتوبر

4:00 أرسنال ضد كريستال بالاس

بسبب مشاركة بالاس في دوري المؤتمر يوم الخميس السابق.