دوري المحترفين - عمرو الدسوقي مدير للكرة بنادي السكة الحديد مودرن

الثلاثاء، 02 سبتمبر 2025 - 23:11

كتب : رضا السنباطي

أعلن نادي السكة الحديد مودرن تعيين عمرو الدسوقي مديرا للكرة ضمن الجهاز الفني للفريق.

ويقود أيمن المزين فريق السكة الحديد مودرن بالدوري المحترفين هذا الموسم.

ويستعد السكة الحديد مودرن لمواجهة المنصورة في الجولة الثالثة من منافسات دوري المحترفين يوم الخميس المقبل.

وكان السكة الحديد مودرن قد جمع نقطة واحدة من أول مباراتين خاضهم في دوري المحترفين.

إذ تعادل السكة مع الترسانة سلبيا بدون أهداف، بينما خسر في الجولة الثانية من راية بهدف دون مقابل.

ويقع السكة الحديد مودرن في المركز السادس عشر برصيد نقطة واحدة عقب مرور جولتين.

ويتقاسم فريقا الإنتاج الحربي والداخلية صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين بالعلامة الكاملة.

إذ حقق كل من الإنتاج الحربي والداخلية الفوز بالمباراتين في أول جولتين بالمسابقة.

