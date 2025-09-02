الأهلي يعلن تعيين وليد صلاح الدين مديرا للكرة.. والنحاس قائم بأعمال المدير الفني

الثلاثاء، 02 سبتمبر 2025 - 21:39

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

وليد صلاح الدين

أعلن النادي الأهلي تعيين وليد صلاح الدين مديرا للكرة بشكل رسمي.

وبذلك يعود منصب مدير الكرة في الأهلي والذي كان آخر من شغله خالد بيبو.

وكان وليد صلاح الدين يشغل منصب مدير الكرة في نادي زد.

كذلك أعلن الأهلي تعيين عماد النحاس قائم بأعمال المدير الفني خلال الفترة الانتقالية الحالية.

لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي يقود الفريق الأحمر خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.

يتوقف الدوري المصري في الوقت الحالي وسيعود الأهلي للعب يوم 14 سبتمبر الجاري.

وأعلن الأهلي إقالة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو من تدريب الفريق.

وألحق بيراميدز الهزيمة الأولى بالأهلي في الدوري المصري هذا الموسم، وفاز عليه بهدفين دون رد في الجولة الخامسة، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب السلام.

وتلقى الأهلي هزيمته الأولى في الدوري من أصل 4 مباريات، ليتوقف رصيده عند 5 نقاط ويتراجع للمركز الـ12 بجدول الترتيب.

وقاد ريبيرو الأهلي في 7 مباريات بين الدوري وكأس العالم للأندية، فاز في واحدة فقط، وخسر مرتين، وتعادل 4 مرات.

الأهلي وليد صلاح الدين عماد النحاس
