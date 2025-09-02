دوناروما: لا أستطيع الانتظار لبدء مشواري مع مانشستر سيتي

عبر جيانلويجي دوناروما حارس مرمى مانشستر سيتي عن سعادته بالانضمام للنادي الإنجليزي، مؤكدا على أنه لا يستطيع الانتظار لبدء مشواره مع الفريق.

وقال دوناروما عبر موقع مانشستر سيتي: "لا أستطيع الانتظار لأقابل زملائي في الفريق والطاقم التدريبي وجماهير مانشستر سيتي".

وأضاف "اللعب في ملعب الاتحاد سيكون خاص جدا بالنسبة لي".

وأتم تصريحاته "أنا متحمس جدا لما ينتظرنا وأعدكم بأنني سأبذل قصارى جهدي لمساعدة هذا النادي على تحقيق المزيد من النجاح".

وسيحصل دوناروما على القميص رقم 25 مع مانشستر سيتي.

وأعلن نادي مانشستر سيتي يوم الثلاثاء ضم الإيطالي جيانلويجي دوناروما قادما من باريس سان جيرمان.

ويأتي ذلك بعد رحيل البرازيلي إيدرسون إلى فنربخشة التركي.

وأوضح سيتي عبر موقعه: "يسرّ مانشستر سيتي تأكيد تعاقده مع دوناروما من باريس سان جيرمان، بشرط الحصول على التصريح الدولي".

ووقّع حارس المرمى الإيطالي، البالغ من العمر 26 عامًا، عقدًا لمدة 5 سنوات.

وانضم دوناروما إلى ثنائي حراسة المرمى في مانشستر سيتي جيمس ترافورد وستيفان أورتيجا.