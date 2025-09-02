تايمز: قرار من مارك جيهي بعد فشل انتقاله إلى ليفربول

اتخذ مارك جيهي قائد ومدافع كريستال بالاس قرارا بعد فشل انتقاله إلى ليفربول في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "تايمز" الإنجليزية أن جيهي قرر عدم تجديد تعاقده مع كريستال بالاس.

خاصة أن تعاقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وبذلك يستطيع الانتقال إلى ليفربول في الموسم المقبل مجانا.

ومنع أوليفر جلاسنر مدرب كريستال بالاس إتمام الصفقة، حيث رفض خروج جيهي دون توفير البديل.

ويأتي ذلك رغم إعلان كريستال بالاس عن تعاقده مع المدافع الفرنسي جايدي كانفو.

وكان ليفربول قد اتفق مع كريستال بالاس على ضم جيهي، وتم إرسال أوراق الصفقة بالفعل.

ووفقا لجريدة ذا تايمز أن جيهي - 25 عاما - قد خضع للكشف الطبي في لندن بعد اتفاق ليفربول وكريستال بالاس.

وأضاف التقرير أن الصفقة كان من المفترض أن تتم مقابل 35 مليون جنيه استرليني.

وذكرت شبكة سكاي سبورت إيطاليا في وقت سابق أن ميلان توصل لاتفاق شفهي مع ليفربول من أجل ضم مدافع جو جوميز.