اكتمال صفوف منتخب المغرب بعد انضمام أشرف داري

أعلن الحساب الرسمي للمنتخب المغربي اكتمال قائمة الفريق استعدادا لخوض مباراتي تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بعد انضمام أشرف داري مدافع الأهلي.

أشرف داري النادي : الأهلي المغرب

وكانت القائمة قد ضمت ثنائي الدوري المصري، أشرف داري ومحمد الشيبي ظهير بيراميدز.

ويلعب منتخب المغرب أمام النيجر يوم 5 سبتمبر المقبل ضمن التصفيات.

بينما المباراة التالية ستكون ضد زامبيا يوم 8 من شهر سبتمبر ذاته.

وأعلن المنتخب المغربي عن وصول الثلاثي أشرف داري وبلال الخنوس ونايف أكرد إلى بعثة أسود أطلس لتكتمل القائمة.

وكان الشيبي قد انضم قبل أيام بعد تأكد غيابه عن مواجهة بيراميدز أمام الأهلي.

ولم يستكمل أشرف داري الشوط الأول من مواجهة الأهلي ضد بيراميدز بسبب الإصابة.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو - منير المحمدي - المهدي الحرار

الدفاع: أشرف حكيمي- نايف أكرد - آدم ماسينا - سفيان الكرواني - عمر الهلالي - محمد شيبي - يوسف بلعمر - جواد يميق - أشرف داري

الوسط: سفيان أمرابط - نائل العيناوي - إسماعيل صيباري- بلال الخنوس - عز الدين أوناحي - أسامة العزوزي - إلياس بن صغير.

الهجوم: يوسف النصيري - مروان سنادي - أيوب الكعبي- شمس الدين طالبي - أمين عدلي - براهيم دياز - إلياس أخوماش - حمزة إكمان

ويحتل منتخب المغرب صدارة مجموعته بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات.