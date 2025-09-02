تقرير: ستيرلينج يرفض الدوري السعودي ويتمسك بالبقاء في تشيلسي

رفض رحيم ستيرلينج فكرة الرحيل عن تشيلسي في الصيف الجاري والانضمام لأحد الفرق الأخرى سواء في إنجلترا أو خارجها.

وكشف موقع "توك سبورت" الإنجليزي أن رحيم ستيرلينج رفض عدة عروض من أندية سعودية للانتقال لأحدها في الصيف الجاري.

كما تمسك بموقفه في الاستمرار مع تشيلسي حتى إذا كان لن يشارك في المباريات.

ويعد ستيرلينج أعلى لاعب أجرا في تشيلسي، حيث يحصل على 300 ألف جنيه إسترليني كل أسبوع.

لكنه لا يشارك وخرج تماما من حسابات إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي منذ عودته من أرسنال بعد نهاية إعارته في الموسم الماضي.

وانتقل رحيم ستيرلينج من مانشستر سيتي إلى تشيلسي في عام 2022 في صفقة تكلفت 56 مليون جنيه إسترليني.

ولعب ستيرلينج البالغ من العمر 30 عاما مع تشيلسي 81 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 19 هدفا وقدم 15 تمريرة حاسمة.

ويحتل تشيلسي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور 3 جولات، برصيد 7 نقاط بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر.