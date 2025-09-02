إيزاك: أريد الفوز بكل شيء مع ليفربول.. وأنتظر اللعب مع صلاح وباقي الهجوم

عبر ألكسندر إيزاك مهاجم ليفربول الجديد عن سعادته بالانضمام للفريق الأحمر، مشددا على رغبته في اللعب بأسرع وقت ممكن والفوز بكل شيء مع ناديه الجديد.

ألكسندر إيزاك النادي : ليفربول ليفربول

وانضم المهاجم السويدي من نيوكاسل يونايتد إلى ليفربول في صفقة قياسية بلغت 125 مليون جنيه إسترليني.

وأجرى إيزاك مقابلة مع موقع ليفربول بعد توقيعه وجاءت كالآتي:

أنت الآن لاعبا في ليفربول، ما هو شعورك؟

"أشعر بروعة كبيرة. لقد كانت رحلة طويلة للوصول إلى هنا، لكنني في غاية السعادة لكوني جزءًا من هذا الفريق وهذا النادي وكل ما يمثله. إنه شيء أفتخر به، وأنا متحمس جدًا للخطوة القادمة".

كيف هو شعورك الآن وأنت رسميًا لاعب لليفربول، وعندما تنظر إلى القميص وترى طائر الفريق على صدرك، ماذا تشعر؟

"إنها مشاعر مختلطة، بعض الارتياح، لكن الكثير من الفخر والسعادة. أنا سعيد أن كل شيء تم، والآن أستطيع العودة للعمل. أتطلع لرؤية زملائي والجماهير، وللعودة إلى أرض الملعب".

لماذا اخترت ليفربول؟ لماذا كان هو النادي الذي أردت الانضمام إليه؟

"أعتقد أن الأمر مزيج مما يبنيه النادي حاليًا، بالإضافة إلى ما هو عليه النادي تاريخيًا. تاريخ ليفربول عظيم. حصولي على فرصة لأكون جزءًا من ذلك يجعلني أرغب في صناعة التاريخ والفوز بالألقاب. هذا هو الدافع الأكبر بالنسبة لي، وأشعر أن ليفربول هو المكان المثالي الذي أستطيع فيه التطور أكثر، الارتقاء بلعبي، والمساهمة في نجاح الفريق".

هل كان من دوافعك أنك تشعر أنه بانضمامك إلى ليفربول يمكنك التطور كلاعب أيضًا؟

"بالتأكيد. أشعر أن هذه هي الخطوة التالية في مسيرتي. أنا سعيد جدًا بحصولي على هذه الفرصة ومتحمس للغاية لأن أستغلها بأفضل شكل ممكن".

بالنسبة لك الآن، هل الأمر يتعلق بالنظر للأمام والتركيز على كرة القدم؟

"نعم. لقد كان صيفًا طويلًا، لكنني الآن لا أنظر إلى الماضي. الأمر انتهى، وأستطيع العودة لممارسة أكثر شيء أحبه. أتطلع لذلك كثيرًا".

لعبت في أنفيلد مرتين وسجلت مرتين، كيف كان الأمر كمنافس؟

"كان صعبًا جدًا. حققت بعض النجاح الفردي هناك، لكن على مستوى الفريق خسرنا المباراتين. اللعب هناك والفوز أمر شديد الصعوبة، وقد شعرت بذلك. الأجواء في الملعب استثنائية. أنا متحمس الآن لأن أكون جزءًا منها".

واجهت ليفربول ولاعبيه من قبل. كيف كان التحدي بمواجهة أمثال فيرجيل فان دايك وإبراهيما كوناتي؟

"بالطبع، كان تحديًا كبيرًا. نحن نتحدث عن بعض أفضل المدافعين في العالم. لكن شخصيًا، أحب هذا النوع من التحديات. أحب مواجهة الأفضل لاختبار نفسي. لطالما أحببت اللعب ضد ليفربول، وأتمنى أن يكون اللعب مع ليفربول أفضل".

الآن وأنت ستلعب في أنفيلد بقميص ليفربول الأحمر، ما مدى إثارتك لذلك؟

"الأمر مثير للغاية. أعتقد أنه من الصعب وصفه بالكلمات، عليك أن تعيشه أولًا. نعلم جميعًا ما يعنيه ليفربول، وما يمثله جمهوره. لذلك، أنا متحمس جدًا لتجربة ذلك".

ما هي الإضافات التي تريد أن تقدمها للفريق؟

"كل شيء. لدي الكثير لأقدمه والكثير لأتطور فيه. أنا مهاجم وأريد تسجيل الأهداف، لكن هدفي أيضًا أن أقدم أكثر من ذلك للفريق".

ما مدى حماسك للانضمام لهجوم يضم محمد صلاح، كودي جاكبو، هوغو إيكتيكي، وفلوريان فيرتز؟

"متحمس جدًا لذلك. هؤلاء لاعبون من الطراز العالمي وقد واجهتهم من قبل، وسيكون من الرائع أن أكون معهم في نفس الفريق. آمل أن أتمكن من إضافة لمساتي ومساعدة الفريق على تقديم موسم رائع".

ستشارك مع منتخب السويد خلال التوقف الدولي. هل تأمل أن تكون جاهزًا للمباراة الأولى لليفربول بعد العودة أمام بيرنلي؟

"نعم، هذا هو الطموح. لكن كان لدي صيف صعب لم ألعب فيه مباريات وكان تدريبي محدودًا، لذلك سيكون الأمر بحاجة لتقييم. لكن بالتأكيد أريد اللعب في أسرع وقت ممكن".

ما الذي ترغب في تحقيقه خلال فترة عقدك مع ليفربول؟

"أريد الفوز بكل شيء".

بهذه البساطة؟ هذا هو الطموح؟

"نعم".

لقد حصلت أيضًا على القميص رقم 9 في ليفربول – ماذا يعني لك ذلك؟

"يعني لي الكثير. إنه رقم أيقوني ويرتبط بمسؤولية كبيرة، لكنني سعيد جدًا بهذه الفرصة ومتحمس لبدء العمل وتقديم ما يليق بهذا الرقم".

كيف كان شعورك عندما رأيت اسمك ورقمك على ظهر القميص لأول مرة؟

"كان شعورًا رائعًا. جميل جدًا. عائلتي أيضًا قالت إنه رائع، ونحن سعداء جدًا بذلك".

وأخيرًا، ماذا تقول لجماهير ليفربول الذين يقرؤون أو يشاهدون هذه المقابلة؟

"أقول إنني سعيد جدًا بوجودي هنا أخيرًا. لا أطيق الانتظار للعودة إلى الملعب ومشاركة لحظات رائعة معكم".