إيدرسون يوجه رسالة مؤثرة لـ مانشستر سيتي وجماهيره

وجه إيدرسون حارس فنربخشة الجديد رسالة مؤثرة لناديه السابق مانشستر سيتي وجماهيره بعد الرحيل.

وأعلن نادي مانشستر سيتي انتقال إيدرسون حارس مرمى الفريق إلى فنربخشة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وجاءت كلمات إيدرسون، التي نشرها عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، على النحو التالي:

لقد مرّت قرابة عشر سنوات من التعلم والإنجازات والاحتفالات وأنا أرتدي قميص مانشستر سيتي. عقد من النمو الشخصي والمهني سيحمله معي إلى الأبد.

أُعرب عن امتناني العميق لجميع زملائي في الفريق، إخوتي الحقيقيون في المعركة، الذين شاركتهم الانتصارات والهزائم والضحكات والدموع والذكريات التي لا تُنسى، لم يكن أي شيء ممكنًا لولا التزامكم ووحدتكم وصداقتكم.

شكر خاص لبيب جوارديولا، الذي آمن بي، وساعدني على النمو ليس فقط كلاعب بل كشخص أيضًا. كما يمتد امتناني إلى جميع أفراد الجهاز الفني.

إلى جماهير مانشستر سيتي، لا أجد كلمات كافية لوصف ما أشعر به. لقد حوّلتم كل مباراة إلى شيء أكبر من كرة القدم. دعمكم اللامحدود، وحماسكم في الملعب، ورسائلكم في الأوقات الصعبة، واحتفالاتكم في لحظات المجد، كانت وقودي.

مانشستر زرقاء بفضلكم، وسيبقى هذا اللون خالدًا في قلبي. وُلد اثنان من أطفالي الثلاثة هنا، مما يجعل هذه المدينة أكثر من مجرد مكان، بل هي موطنٌ أحمله معي إلى الأبد.

الآن حان الوقت لبدء صفحة جديدة، بتحديات جديدة تنتظرنا.

أتمنى للنادي دوام النجاح والتألق، كما أظهر في السنوات الأخيرة.

شكرًا لكم على كل شيء. لقد غيرتم حياتي. أحبكم يا سيتيزنز.

ووافق مانشستر سيتي على العرض فنربخشة بعد موافقة اللاعب نفسه على الشروط الشخصية مع النادي التركي.

وكان البرازيلي الحارس الأول في النادي على مدار السنوات الـ8 الماضية، ويعتزم تمديد هذه الفترة إلى 9 سنوات.

