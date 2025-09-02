تغريم قاهر مانشستر يونايتد بسبب دقيقة واحدة وعطل في الكمبيوتر

الثلاثاء، 02 سبتمبر 2025 - 14:08

كتب : FilGoal

جريمسبي تاون ضد مانشستر يونايتد

تعرض نادي جريمسبي تاون لغرامة 20 ألف جنيه إسترليني بسبب إشراك لاعب بشكل غير قانوني ضد مانشستر يونايتد.

وأطاح جريمسبي تاون أحد أندية الدرجة الرابعة الإنجليزية، بمانشستر يونايتد من كأس الرابطة الإنجليزية بسناريو مجنون.

وكشف النادي أن دقيقة واحدة غرمته 20 ألف جنيه إسترليني

وشارك كلارك أودور لاعب جريمسبي في فوز فريقه ضد مانشستر يونايتد في كأس الرابطة بشكل غير قانوني.

واعترف النادي بارتكابه مخالفة بإشراك أودور بعد أن قدم أوراق تسجيله عقب دقيقة واحدة من الموعد النهائي في اليوم السابق للمباراة.

وتم تغريم النادي 20 ألف جنيه إسترليني بواقع 10 آلاف تدفع بشكل حالي والأخرى معلقة حال تكرار الأمر.

النادي أوضح أنه لم يعرف بأمر التأخير لمدة دقيقة واحدة بسبب عطل تقني في الكمبيوتر.

وأهدر أودور ركلة ترجيح لفريقه.

وفاز جريمسبي تاون على مانشستر يونايتد 12-11 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

وسجل تشارلز فيرنام وتيريل وارين هدفي جريمسبي تاون.

فيما أحرز بريان مبيومو وهاري ماجوير هدفي مانشستر يونايتد.

وأهدر مبيومو الركلة الأخيرة لمانشستر يونايتد ليفوز جريمسبي تاون على الشياطين الحمر 12-11.

وبذلك يودع مانشستر يونايتد منافسات كأس الرابطة الإنجليزية من دور الـ64.

