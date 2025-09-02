استبعاد ثنائي مانشستر سيتي من معسكر إنجلترا

الثلاثاء، 02 سبتمبر 2025 - 13:29

كتب : FilGoal

ريكو لويس - مانشستر سيتي

استبعد ريكو لويس ونيكو أوريلي ثنائي مانشستر سيتي من قائمة منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا بسبب الإصابة.

كان الثنائي قد انضم إلى القائمة المكونة من 23 لاعبًا استعدادا لانطلاق تصفيات بطولة أوروبا للشباب 2027.

ولكن بعد مباراة الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد برايتون، سيبقى لاعبا مانشستر سيتي الشابان في أكاديمية مانشستر سيتي لإجراء المزيد من الفحوصات بسبب الإصابة.

أخبار متعلقة:
رومانو يكشف موقف مارتينيز من الانتقال إلى الدوري التركي ذا أثليتك: بسبب إصابة وارتون.. استدعاء لوفتوس تشيك لمنتخب إنجلترا لأول مرة منذ 6 سنوات هارفي إليوت يوجه رسالة مؤثرة لـ ليفربول وجماهيره إعفاء آيت نوري من معسكر منتخب الجزائر

انضم بن كريسين لاعب نورويتش سيتي، وسيدي بيك لاعب شيفيلد يونايتد، إلى القائمة ليحلا محل لويس وأورايلي.

يبدأ منتخب إنجلترا للشباب مشواره في تصفيات بطولة أوروبا تحت 21 عامًا 2027 خارج أرضه ضد كازاخستان يوم الاثنين 8 سبتمبر.

وشارك ريكو لويس في مباريات سيتي الثلاثة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم وصنع هدفا.

فيما شارك أورايلي في مباراتين فقط، وجلس على مقاعد البدلاء في المباراة الثالثة.

ريكو لويس نيكو أورايلي مانشستر سيتي إنجلترا
نرشح لكم
تقرير: ستيرلينج يرفض الدوري السعودي ويتمسك بالبقاء في تشيلسي أغلى 10 صفقات صيفية في أوروبا.. ليفربول يسيطير واكتساح لأندية إنجلترا إيزاك: أريد الفوز بكل شيء مع ليفربول.. وأنتظر اللعب مع صلاح وباقي الهجوم جيرونا يضم بريان خيل مجددا من توتنام إيدرسون يوجه رسالة مؤثرة لـ مانشستر سيتي وجماهيره ملخص اليوم الأخير من الميركاتو - ضربة إيزاك وإبرام انتقال جاكسون ونشاط يوفنتوس رومانو يكشف موقف مارتينيز من الانتقال إلى الدوري التركي يواصل التدعيمات.. نوتنجهام يضم باكوا من ستراسبورج
أخر الأخبار
أوبيندا: لم أستطع النوم بعدما سمعت عن عرض يوفنتوس 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: ستيرلينج يرفض الدوري السعودي ويتمسك بالبقاء في تشيلسي 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: موجة غضب من جماهير فياريال بعد التعاقد مع مهاجم إسرائيلي 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
أغلى 10 صفقات صيفية في أوروبا.. ليفربول يسيطير واكتساح لأندية إنجلترا 30 دقيقة | ميركاتو
تقرير: لاعب الوحدة الإماراتي يرفض الانضمام لمنتخب تونس الثاني في مواجهتي مصر 39 دقيقة | منتخب مصر
اسكواش - الأهرامات تستضيف أولى بطولات الموسم الدولي بمشاركة 152 لاعبا ولاعبة 41 دقيقة | رياضات أخرى
"العودة أمام الأهلي".. الكشف عن غيابات الونش مع الزمالك بعد عقوبة الإيقاف 54 دقيقة | الدوري المصري
"بشأن الاعتماد على المحترفين فقط".. اتحاد اليد ينفي تصريحات باسكوال بخصوص قائمة منتخب مصر ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512602/استبعاد-ثنائي-مانشستر-سيتي-من-معسكر-إنجلترا