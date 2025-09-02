استبعاد ثنائي مانشستر سيتي من معسكر إنجلترا

استبعد ريكو لويس ونيكو أوريلي ثنائي مانشستر سيتي من قائمة منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا بسبب الإصابة.

كان الثنائي قد انضم إلى القائمة المكونة من 23 لاعبًا استعدادا لانطلاق تصفيات بطولة أوروبا للشباب 2027.

ولكن بعد مباراة الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد برايتون، سيبقى لاعبا مانشستر سيتي الشابان في أكاديمية مانشستر سيتي لإجراء المزيد من الفحوصات بسبب الإصابة.

انضم بن كريسين لاعب نورويتش سيتي، وسيدي بيك لاعب شيفيلد يونايتد، إلى القائمة ليحلا محل لويس وأورايلي.

يبدأ منتخب إنجلترا للشباب مشواره في تصفيات بطولة أوروبا تحت 21 عامًا 2027 خارج أرضه ضد كازاخستان يوم الاثنين 8 سبتمبر.

وشارك ريكو لويس في مباريات سيتي الثلاثة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم وصنع هدفا.

فيما شارك أورايلي في مباراتين فقط، وجلس على مقاعد البدلاء في المباراة الثالثة.