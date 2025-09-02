هارفي إليوت يوجه رسالة مؤثرة لـ ليفربول وجماهيره

الثلاثاء، 02 سبتمبر 2025 - 12:37

كتب : FilGoal

هارفي إليوت - أستون فيلا

وجه هارفي إليوت جناح أستون فيلا الجديد رسالة مؤثرة لناديه السابق ليفربول وجماهيره بعد الرحيل.

وأعلن نادي أستون فيلا التعاقد مع هارفي إليوت لاعب ليفربول على سبيل الإعارة في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية.

وجاءت كلمات إليوت، التي نشرها عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، على النحو التالي:

أخبار متعلقة:
نوتنجهام يعلن استعارة زينتشنكو مدير بايرن: المفاوضات مع تشيلسي كانت صعبة جدا.. وجاكسون أراد الانضمام لنا دوناروما ينضم إلى مانشستر سيتي أثليتك: سيتي يمنح جوندوجان الإذن للانضمام إلى جالاتا سراي

عندما انضممت إلى ليفربول في 2019 كان ذلك حلماً تحقق لي ولعائلتي كطفل صغير كان يسافر حول العالم داعما للفريق كمشجع.

لن تكفي الكلمات أبداً لوصف الشعور الذي انتابني عندما ارتديت القميص الأحمر الشهير للمرة الأولى كلاعب.

‏على مدار السنوات الـ6 الماضية، عشت الكثير ونضجت من صبي بعمر 16 عاماً إلى رجل خلال فترتي في النادي.

لم أكن أتخيل أنني سأخوض 150 مباراة مع ليفربول الذي شجعته منذ الصغر، وأتوج بـ7 ألقاب، وأن أكون جزءاً من الفريق الذي توج بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

‏أشكر كل من في النادي على ترحيبهم بي منذ اليوم الأول واهتمامهم بي طوال هذه المدة. كما أشكر مجلس الإدارة ويورجن كلوب لمساعدتي على تحقيق حلمي بأن أصبح لاعباً في ليفربول.

أشكر أرني سلوت وكل المدربين والطاقم الذين ساعدوني في رحلتي، وبالطبع زملائي اللاعبين. أشعر أنني محظوظ لأنني كونت العديد من الصداقات التي ستدوم مدى الحياة.

كما أشكر جماهير ليفربول الرائعة، شكرا لأنكم جعلتموني واحدا منكم، ولوقوفكم بجانبي في الأوقات السعيدة والصعبة، سأظل دائما أقدر الرابط الذي يجمعنا، وسيبقى ليفربول دائماً في قلبي.

‏حان الوقت الآن لتحدٍّ جديد. أنا طموح للغاية وأشعر أنه في هذه المرحلة من مسيرتي من المهم أن أكون في بيئة تمنحني الفرصة للعب والتطور بأقصى قدر ممكن.

‏شكرا لكم جميعاً على كل شيء. أراكم قريبا.. لن تسيروا وحدكم أبدا.

وضم أستون فيلا هارفي إليوت على سبيل الإعارة لمدة موسم مع إلزامية الشراء بشرط مشاركته في المباريات بنسبة معينة.

ويستمر أستون فيلا في تدعيم صفوفه وذلك بعد التعاقد مع جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد.

وحصل إليوت على جائزة أفضل لاعب في بطولة أوروبا تحت 21 عامًا هذا الصيف، وساهم في تتويج إنجلترا بلقبها الثاني على التوالي بعد الفوز أمام ألمانيا.

وشارك إليوت في 149 مباراة مع ليفربول منذ انضمامه من فولهام في 2019، وقضى موسم 2020-2021 معارًا إلى بلاكبيرن روفرز.

وفاز الدولي الإنجليزي البالغ من العمر 22 عاما بـ6 ألقاب خلال فترة وجوده في أنفيلد مع ليفربول.

هارفي إليوت ليفربول أستون فيلا
نرشح لكم
تقرير: ستيرلينج يرفض الدوري السعودي ويتمسك بالبقاء في تشيلسي أغلى 10 صفقات صيفية في أوروبا.. ليفربول يسيطير واكتساح لأندية إنجلترا إيزاك: أريد الفوز بكل شيء مع ليفربول.. وأنتظر اللعب مع صلاح وباقي الهجوم جيرونا يضم بريان خيل مجددا من توتنام إيدرسون يوجه رسالة مؤثرة لـ مانشستر سيتي وجماهيره ملخص اليوم الأخير من الميركاتو - ضربة إيزاك وإبرام انتقال جاكسون ونشاط يوفنتوس استبعاد ثنائي مانشستر سيتي من معسكر إنجلترا رومانو يكشف موقف مارتينيز من الانتقال إلى الدوري التركي
أخر الأخبار
أوبيندا: لم أستطع النوم بعدما سمعت عن عرض يوفنتوس 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: ستيرلينج يرفض الدوري السعودي ويتمسك بالبقاء في تشيلسي 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: موجة غضب من جماهير فياريال بعد التعاقد مع مهاجم إسرائيلي 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
أغلى 10 صفقات صيفية في أوروبا.. ليفربول يسيطير واكتساح لأندية إنجلترا 30 دقيقة | ميركاتو
تقرير: لاعب الوحدة الإماراتي يرفض الانضمام لمنتخب تونس الثاني في مواجهتي مصر 39 دقيقة | منتخب مصر
اسكواش - الأهرامات تستضيف أولى بطولات الموسم الدولي بمشاركة 152 لاعبا ولاعبة 41 دقيقة | رياضات أخرى
"العودة أمام الأهلي".. الكشف عن غيابات الونش مع الزمالك بعد عقوبة الإيقاف 54 دقيقة | الدوري المصري
"بشأن الاعتماد على المحترفين فقط".. اتحاد اليد ينفي تصريحات باسكوال بخصوص قائمة منتخب مصر ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512596/هارفي-إليوت-يوجه-رسالة-مؤثرة-لـ-ليفربول-وجماهيره