إعفاء آيت نوري من معسكر منتخب الجزائر

أعلن المنتخب الجزائري استبعاد ريان آيت نوري مدافع مانشستر سيتي من قائمة الفريق لتوقف سبتمبر الجاري.

وأفاد الاتحاد الجزائري لكرة القدم عبر موقعه أن المدرب فلاديمير بيتكوفيتش استدعى الظهير الأيسر نوفل خاسف لتعويض غياب ريان آيت نوري.

وأوضح التقرير إعفاء آيت نوري من مواجهتي بوتسوانا وغينيا لمعاناته من إصابة.

منتخب الجزائر يستعد لمواجهة نظيره البوتسواني في الجولة المقبلة من تصفيات كأس العالم يوم 4 سبتمبر المقبل.

قبل مواجهة غينيا خارج أرضه في الثامن من نفس الشهر.

وضمت القائمة 26 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: أسامة بن بوط - أليكسيس قندوز - زكريا بوحلفاية

خط الدفاع: جوان حجام - أحمد توبة - رامي بن سبعيني - محمد توجاي - عيسى ماندي - يوسف عطال - كيفن قيتون.

خط الوسط: رامز زروقي - نبيل بن طالب - هشام بوداوي - إيلان قبال - إبراهيم مازا - حسام عوار.

خط الهجوم: محمد أمين عمورة - سعيد بن رحمة - رياض محرز - يوسف بلايلي، أنيس حاج موسى - فارس شايبي - ياسين بن زية - أمين جويري - بغداد بونجاح.