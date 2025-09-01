النادي الثالث في إنجلترا.. أستون فيلا يضم سانشو

أعلن نادي أستون فيلا التعاقد مع جادون سانشو قادما من مانشستر يونايتد.

وكشف أستون فيلا عن التعاقد مع سانشو لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

ليكون بذلك أستون فيلا هو ثالث الأندية التي يمثلها سانشو في الدوري الإنجليزي بعد مانشستر يونايتد وتشيلسي.

وضم مانشستر يونايتد سانشو قادما من دورتموند في صيف 2021 مقابل 73 مليون جنيه إسترليني (98.9 مليون دولار).

ولعب سانشو الموسم الماضي 2024 - 2025 معارا إلى تشيلسي، مع خيار الشراء.

ولكن تراجع تشيلسي عن إتمام الصفقة بشكل نهائي بعدما رفض الشروط الشخصية للاعب، وأعاده إلى يونايتد.

ولعب سانشو بصحبة البلوز في 42 مباراة، وسجل 5 أهداف، وقدم 10 تمريرات حاسمة، ليساعد الفريق في التتويج بدوري المؤتمر الأوروبي، والمركز الرابع في الدوري الإنجليزي.

واستبعد مانشستر يونايتد سانشو ضمن 5 لاعبين من الفريق الأول، إلى جانب ماركوس راشفورد، وتيريل مالاسيا، وأليخاندرو جارناتشو، وأنتوني.

إجمالا خاض سانشو 83 مباراة مع يونايتد، وكانت المباراة الأخيرة له مع الفريق في مواجهة درع المجتمع 2024 أمام مانشستر سيتي حين دخل كبديل.

وخاض 3 مباريات فقط في موسم 2023 - 2024 بعد خلاف مع إريك تين هاج المدير الفني ليونايتد، ليتم استبعاده ويعود إلى دورتموند في يناير 2024.

