وأخيرا تمت.. إيزاك إلى ليفربول

أخيرا.. أعلن ليفربول عن تعاقده مع السويدي ألكساندر إيزاك قادما من نيوكاسل يونايتد.

وقال إيزاك في لقائه الأول مع موقع ليفربول: "شعوري رائع. لقد كانت رحلة طويلة من أجل الوصول إلى هنا ولكني سعيد للغاية بكوني جزء من هذا النادي والفريق وفخور بذلك".

وتعاقد ليفربول هذا الصيف مع 5 صفقات رئيسية قبل إيزاك، وهم جيريمي فريمبونج وميلوس كيركيز وفلوريان فيرتز وهوجو إكيتيكي وجيوفاني ليوني.

وكان ليفربول يسعى لتدعيم هجومه بضم إيزاك منذ بداية سوق الانتقالات الصيفية.

وأخيرا حسمت الصفقة في الساعات الأخيرة.

وكشفت شبكة ذا أثليتك أن ليفربول قد توصل لاتفاق بضم إيزاك من نيوكاسل مقابل 130 مليون جنيه إسترليني.

ويدفع ليفربول 125 مليون جنيه إسترليني على أن تكون 5 ملايين الأخرى على هيئة مكافآت.

ورفض نيوكاسل من قبل عرض ليفربول البالغ 110 ملايين جنيه إسترليني.

وغاب إيزاك عن مباراتي نيوكاسل في الدوري الإنجليزي أمام أستون فيلا وليفربول، حيث استمر تمرده من أجل الانضمام إلى صفوف الريدز.

ولعب إيزاك في صفوف ريال سوسيداد لمدة 3 سنوات، قبل الانتقال إلى نيوكاسل في صيف 2022 مقابل 60 مليون جنيه إسترليني (69.4 مليون يورو).

ويتبقى 3 سنوات في عقد إيزاك مع نيوكاسل، ولكن الفريق بدأ في البحث عن بدائل في خط الهجوم.

ورغم تعاقد ليفربول مع هوجو إيكيتيكي مهاجم أينتراخت فرانكفورت، إلا أن إيزاك ظل هدفا للريدز.

وسجل إيزاك الموسم الماضي 27 هدفا في جميع المسابقات.

كما ساهم بهدفه في المباراة النهائي لكأس كاراباو في تتويج نيوكاسل بأول لقب منذ 70 عاما، بعد الفوز على ليفربول في المباراة النهائية 2-1.

وخلال 3 مواسم مع نيوكاسل سجل إيزاك 62 هدفا في 109 مباراة بجميع المسابقات.