أثلتيك: رغم ضم مدافع وإرسال الأوراق.. فشل انتقال جيهي إلى ليفربول

الإثنين، 01 سبتمبر 2025 - 22:05

كتب : FilGoal

مارك جويهي - إنجلترا

توقفت صفقة انتقال مارك جيهي مدافع كريستال بالاس إلى ليفربول.

وبحسب ديفيد أورنتسين صحفي موقع "ذا أثلتيك"، فإن الصفقة لن تحدث في الصيف الحالي بأي شكل.

ومنع أوليفر جلاسنر مدرب كريستال بالاس إتمام الصفقة، حيث رفض خروج جيهي بدون بديل.

ويأتي ذلك رغم إعلان كريستال بالاس عن تعاقده مع المدافع الفرنسي جايدي كانفو.

اللاعب البالغ من العمر 19 عاما انضم من تولوز في آخر أيام سوق الانتقالات.

وكان ليفربول قد اتفق مع كريستال بالاس على ضم جيهي، وتم إرسال أوراق الصفقة بالفعل.

ووفقا لجريدة ذا تايمز أن جيهي - 25 عاما - قد خضع للكشف الطبي في لندن بعد اتفاق ليفربول وكريستال بالاس.

وأضاف التقرير أن الصفقة كان من المفترض أن تتم مقابل 35 مليون جنيه استرليني.

وذكرت شبكة سكاي سبورت إيطاليا في وقت سابق أن ميلان توصل لاتفاق شفهي مع ليفربول من أجل ضم مدافع جو جوميز.

