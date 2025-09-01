تين هاج: العلاقة مع ليفركوزن لم تكن أبدا مبنية على الثقة بيننا

الإثنين، 01 سبتمبر 2025 - 20:38

كتب : FilGoal

إريك تين هاج

أصدر إريك تين هاج المدير الفني السابق لباير ليفركوزن الألماني، بيانا ليرد به على إقالته.

وأعلن نادي ليفركوزن الألماني إقالة المدرب الهولندي من منصبه بعد جولتين فقط من الدوري الألماني.

وجاء بيان تين هاج كالآتي:

"لقد جاء قرار باير ليفركوزن هذا الصباح بمنحي إجازة إجبارية بمثابة مفاجأة كاملة بالنسبة لي. الانفصال عن مدرب بعد مباراتين فقط في الدوري أمر غير مسبوق".

"هذا الصيف، رحل العديد من اللاعبين الأساسيين الذين كانوا جزءًا من النجاحات السابقة للفريق. بناء فريق جديد ومتماسك هو عملية دقيقة تتطلب كلًا من الوقت والثقة. أي مدرب جديد يستحق المساحة اللازمة لتنفيذ رؤيته، ووضع معاييره، وتشكيل الفريق، وترك بصمته على أسلوب اللعب. بدأت هذه المهمة بقناعة كاملة وحماس كبير، لكن للأسف الإدارة لم تكن مستعدة لمنحي الوقت والثقة التي كنت أحتاجها، وهو ما أندم عليه بشدة".

"أشعر أن هذه العلاقة لم تُبنَ أبدًا على الثقة المتبادلة".

"طوال مسيرتي، كان كل موسم تمكنت فيه من إكماله كمدرب ينتهي بالنجاح. الأندية التي منحتني ثقتها جُوزيت بالنجاحات والبطولات".

"وأخيرًا، أود أن أشكر جماهير باير ليفركوزن على حفاوتهم وشغفهم، وأتمنى للفريق والطاقم كل النجاح فيما تبقى من الموسم".

ويتولى الجهاز المعاون مهمة قيادة الفريق لحين إتمام التعاقد مع مدير فني آخر.

ويأتي ذلك عقب خوض 3 مباريات رسمية فقط من النادي الإيطالي تحت قيادة المدرب الهولندي.

ولم ينجح ليفركوزن في تحقيق الفوز خلال أول جولتين بالدوري الألماني إذ تعادل في مباراة وخسر الأخرى.

وخسر ليفركوزن أمام هوفنهايم بالجولة الافتتاحية بينما تعادل أمام فيردر بريمن بثلاثة أهداف لكل منهما.

ولم ينجح تين هاج في قيادة ليفركوزن لتحقيق سوى انتصار وحيد ضد سونيهوف في كأس ألمانيا.

وخلال 15 يوما فقط تمت إقالة تين هاج من منصبه.

في أكتوبر الماضي، رحل تين هاج عن تدريب مانشستر يونايتد.

وقاد تين هاج مانشستر يونايتد في 128 مباراة بمختلف المسابقات.

وحقق الفوز في 72 مواجهة، وتعادل في 20، وخسر 36.

وسجل لاعبو يونايتد 234 هدفا تحت قيادة الهولندي، واهتزت شباكهم بـ180 هدفا.

