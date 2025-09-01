نايف أكرد يصل فرنسا لإتمام انتقاله إلى مارسيليا
الإثنين، 01 سبتمبر 2025 - 18:13
كتب : FilGoal
أتم نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي الاتفاق مع وست هام يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع مدافعه المغربي نايف أكرد.
نايف أكرد
النادي : وست هام يونايتد
وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات لدى شبكة سكاي سبورتس، أن صفقة انتقال أكرد من وست هام إلى مارسيليا ستصل إلى 23 مليون يورو.
ووصل أكرد بالفعل إلى مارسيليا قبل ساعات للخضوع للكشف الطبي وإتمام انتقاله إلى مارسيليا ومن ثم الإعلان الرسمي عن الصفقة.
وكان نايف أكرد انضم إلى وست هام في 2022 قادما من ستاد رين الفرنسي.
وخرج أكرد البالغ من العمر 29 عاما للإعارة مع ريال سوسيداد الإسباني في الموسم الماضي.
ومع وست هام لعب أكرد 61 مباراة سجل خلالها 4 أهداف.
كما لعب مع ريال سوسيدا 36 مباراة في الموسم الماضي.
وشارك أكرد مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022 وحقق المركز الرابع.
نرشح لكم
سكاي: إيجور يرفض الانتقال إلى كريستال بالاس لتعويض جويهي.. وموقف ليفربول الصفقة 11.. أتليتكو مدريد يضم نيكولاس جونزاليس تقرير تركي: جالاتاسراي يقترب من ضم جوندوجان سكاي: أودينيزي يقترب من استعارة زانيولو عاشر الراحلين من وست هام.. مارسيليا يضم إيميرسون تقرير: مارسيليا يتفق مع إنتر على استعارة بافارد بعد موسم ونصف على رحيله.. إلماس يعود إلى نابولي أثلتيك: فولام يتفق مع تشيلسي على ضم تيريك جورج
أخر الأخبار
سكاي: أودينيزي يقترب من استعارة زانيولو 43 دقيقة | ميركاتو
ليفركوزن يضم لاعب القادسية 46 دقيقة | ميركاتو