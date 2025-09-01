نايف أكرد يصل فرنسا لإتمام انتقاله إلى مارسيليا

أتم نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي الاتفاق مع وست هام يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع مدافعه المغربي نايف أكرد.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات لدى شبكة سكاي سبورتس، أن صفقة انتقال أكرد من وست هام إلى مارسيليا ستصل إلى 23 مليون يورو.

ووصل أكرد بالفعل إلى مارسيليا قبل ساعات للخضوع للكشف الطبي وإتمام انتقاله إلى مارسيليا ومن ثم الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وكان نايف أكرد انضم إلى وست هام في 2022 قادما من ستاد رين الفرنسي.

وخرج أكرد البالغ من العمر 29 عاما للإعارة مع ريال سوسيداد الإسباني في الموسم الماضي.

ومع وست هام لعب أكرد 61 مباراة سجل خلالها 4 أهداف.

كما لعب مع ريال سوسيدا 36 مباراة في الموسم الماضي.

وشارك أكرد مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022 وحقق المركز الرابع.