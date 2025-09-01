رومانو: بايرن ميونيخ يتوصل لاتفاق جديد مع تشيلسي لاستعارة جاكسون

الإثنين، 01 سبتمبر 2025 - 17:36

كتب : FilGoal

نيكولاس جاكسون - ولفرهامبتون ضد تشيلسي

توصل نادي بايرن ميونيخ إلى اتفاق جديد مع نظيره تشيلسي لاستعارة نيكولاس جاكسون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن بايرن ميونيخ توصل إلى اتفاق جديد مع تشيلسي لاستعارة نيكولاس جاكسون مقابل 16.5 مليون يورو بدلا من 15 مليون يورو.

وأفاد رومانو أن النادي الألماني لديه أحقية الشراء تتحول إلى إلزامية مع بعض الشروط.

أخبار متعلقة:
ذا أثلتيك: بايرن ميونيخ يقدم عرضا لاستعارة لوكمان سكاي: جاكسون لا يزال متمسكا بالانتقال إلى بايرن ميونيخ.. وشرط من تشيلسي للموافقة كين لم يسجل فصنع.. بايرن ميونيخ يتصدر مبكرا بفوز شاق على أوجسبورج ذا أثليتك: رغم سفره لألمانيا.. تشيلسي يبلغ بايرن ميونيخ بتوقف صفقة جاكسون

إصابة عرقلت الانتقال

تعرض ليام ديلاب مهاجم تشيلسي إلى إصابة أدت إلى إبلاغ بايرن ميونيخ بإيقاف الاتفاق لمغادرة اللاعب السنغال.

وتمسك جاكسون بالرحيل إلى بايرن ميونيخ بينما دخل تشيلسي في مفاوضات مع سندرلاند لقطع إعارة مارك جويو بعد حوالي شهر من انتقاله.

ولعب جاكسون مباراة واحدة أساسي مع تشيلسي في كأس العالم للأندية أمام لوس أنجلوس الأمريكي وخرج بعد 64 دقيقة..

كما شارك 4 دقائق أمام فلامنجو في دور المجموعات، ثم 30 دقيقة أمام فلومينينسي في الدور نصف النهائي.

وكان جاكسون لاعبا أساسيا الموسم الماضي بمشاركته في 30 مباراة بالدوري الإنجليزي وتسجيله 10 أهداف وصناعة 5، بالإضافة إلى مشاركته في 3 مباريات من دوري المؤتمر.

نيكولاس جاكسون تشيلسي بايرن ميونيخ ميركاتو
نرشح لكم
سكاي: إيجور يرفض الانتقال إلى كريستال بالاس لتعويض جويهي.. وموقف ليفربول الصفقة 11.. أتليتكو مدريد يضم نيكولاس جونزاليس تقرير تركي: جالاتاسراي يقترب من ضم جوندوجان أكانجي يصل إيطاليا تمهيدا للانضمام إلى إنتر سكاي: أودينيزي يقترب من استعارة زانيولو عاشر الراحلين من وست هام.. مارسيليا يضم إيميرسون ليفركوزن يضم لاعب القادسية شتوتجارت يعلن ضم بلال الخنوس
أخر الأخبار
سكاي: إيجور يرفض الانتقال إلى كريستال بالاس لتعويض جويهي.. وموقف ليفربول 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
الصفقة 11.. أتليتكو مدريد يضم نيكولاس جونزاليس 22 دقيقة | الدوري الإسباني
كأس الخليج للشباب – منتخب مصر للناشئين يخسر ثاني مبارياته أمام العراق 31 دقيقة | منتخب مصر
تقرير تركي: جالاتاسراي يقترب من ضم جوندوجان 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
أكانجي يصل إيطاليا تمهيدا للانضمام إلى إنتر 42 دقيقة | ميركاتو
سكاي: أودينيزي يقترب من استعارة زانيولو 43 دقيقة | ميركاتو
عاشر الراحلين من وست هام.. مارسيليا يضم إيميرسون 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ليفركوزن يضم لاعب القادسية 46 دقيقة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 3 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو 4 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا
/articles/512520/رومانو-بايرن-ميونيخ-يتوصل-لاتفاق-جديد-مع-تشيلسي-لاستعارة-جاكسون