تشيلسي يضم فاكوندو بونانوتي

الإثنين، 01 سبتمبر 2025 - 17:07

كتب : FilGoal

فاكوندو بونانوتي - برايتون

أعلن نادي تشيلسي تعاقده مع فاكوندو بونانوتي قادما من برايتون.

ووقع بانونوتي على عقد لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" فإن اللاعب صاحب الـ 21 عاما كان على أعتاب ليدز يونايتد لكن تشيلسي تدخل وحسم الصفقة ليعوض رحيل كريستوفر نكونكو صوب ميلان.

وفضل اللاعب ضم الأرجنتيني الشاب ليكون بديلا لكول بالمر، مع إمكانية ترك مساجة لـ كينيدري بايز لاعب الفريق الشاب المعار لستراسبورج هذا الموسم.

وقضى بونانوتي الموسم الماضي معارا لليستر سيتي واحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين برصيد 5 أهداف خلف جيمي فاردي.

وسينضم الأرجنتيني لقائمة طويلة من اللاعبين الذين انتقلوا إلى تشيلسي من برايتون بعد جواو بيدرو ومويسيس كايسيدو وروبرت سانشيز ومارك كوكوريا.

وضم تشيلسي هذا الصيف كل من جواو بيدرو وجيمي جيتينز وجوريل هاتو وليام ديلاب وإستيفاو وداريو إيسوجو ومامادو سار.

فاكوندو بونانوتي برايتون تشيلسي الدوري الإنجليزي
