سكاي: كوبي ماينو مستمر مع مانشستر يونايتد ولن يرحل هذا الصيف

الإثنين، 01 سبتمبر 2025 - 16:59

كتب : FilGoal

كوبي ماينو - إسبانيا - إنجلترا

أوضحت شبكة سكاي سبورتس أن كوبي ماينو لاعب مانشستر يونايتد سيستمر مع فريقه ولن يغادر قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

قبل أيام، ذكرت تقارير عديدة أن كوبي ماينو يدرس مغادرة مانشستر يونايتد هذا الصيف بسبب عدم مشاركته كثيرا مع المدرب روبن أموريم.

لكن تقرير سكاي في الساعات الاخيرة من فترة الانتقالات الصيفية أفاد بأن ماينو لن يرحل من قلعة الشياطين الحمر.

ولا يتوقع يونايتد إبرام أي صفقات جديدة بعد سيني لامينس حارس أنتويرب الذي يصل إلى إنجلترا يوم الاثنين لحسم صفقة انتقاله.

وكان نابولي قد استهدف ضم ماينو في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات.

وينتهي عقد ماينو - 20 عاما - مع الشياطين الحمر في صيف 2027.

لعب كوبي ماينو 63 دقيقة فقط في آخر 5 مباريات مع مانشستر يونايتد.

ماينو قضى 11 عامًا بين جدران مانشستر يونايتد.

وحاول يونايتد تمديد عقد اللاعب الشاب حتى عام 2030 مع رفع راتبه، لكن ذلك لم يحدث.

