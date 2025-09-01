بورنموث يضم أليكس خيمينيز من ميلان
الإثنين، 01 سبتمبر 2025 - 16:33
كتب : FilGoal
أعلن نادي بورنموث تعاقده مع أليكس خيمينيز لاعب ميلان.
أليكس خيمينيز
النادي : بورنموث
وانضم خيمينيز من ميلان إلى بورنموث لمدة موسم على سبيل الإعارة.
وقال خيمينيز عبر الموقع الرسمي للنادي: "أنا سعيد ومتحمس بشأن ذلك المشروع وبالترحيب الذي تلقيته، لا يمكنني الانتظار للتدرب واللعب مع الفريق".
وتابع "كان دائما من أحلامي أن ألعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، والآن أحقق حلمي وسأكون سعيدا بذلك".
الظهير الإسباني صاحب الـ 20 عاما انضم إلى ميلان من أكاديمية ريال مدريد في 2023.
وشارك خيمينيز في 34 مباراة بقميص الفريق الأول لميلان وتمكن من صنع هدفين.
وتعاقد بورنموث حتى الآن مع خيمينيز وبافودي دياكاتي وبيتروفين وبين دوك وأمين عدلي وأدرين تروفير.
نرشح لكم
سكاي: إيجور يرفض الانتقال إلى كريستال بالاس لتعويض جويهي.. وموقف ليفربول عاشر الراحلين من وست هام.. مارسيليا يضم إيميرسون نايف أكرد يصل فرنسا لإتمام انتقاله إلى مارسيليا أثلتيك: فولام يتفق مع تشيلسي على ضم تيريك جورج رومانو: بايرن ميونيخ يتوصل لاتفاق جديد مع تشيلسي لاستعارة جاكسون تشيلسي يضم فاكوندو بونانوتي سكاي: كوبي ماينو مستمر مع مانشستر يونايتد ولن يرحل هذا الصيف ذا أثليتك: تشيلسي يجمد مفاوضاته لضم فيرمين لوبيز
أخر الأخبار
سكاي: أودينيزي يقترب من استعارة زانيولو 40 دقيقة | ميركاتو
ليفركوزن يضم لاعب القادسية 44 دقيقة | ميركاتو