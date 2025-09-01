بورنموث يضم أليكس خيمينيز من ميلان

الإثنين، 01 سبتمبر 2025 - 16:33

كتب : FilGoal

أليكس خيمينيز

أعلن نادي بورنموث تعاقده مع أليكس خيمينيز لاعب ميلان.

وانضم خيمينيز من ميلان إلى بورنموث لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وقال خيمينيز عبر الموقع الرسمي للنادي: "أنا سعيد ومتحمس بشأن ذلك المشروع وبالترحيب الذي تلقيته، لا يمكنني الانتظار للتدرب واللعب مع الفريق".

أخبار متعلقة:
فرانك: لا ألوم اللاعبين على خسارة توتنام من بورنموث.. وأنتظر مشاركة سيمونز بورنموث يضم المغربي أمين عدلي تقرير: بورنموث يحسم صفقة ضم أمين عدلي بورنموث يعلن ضم بن دوك من ليفربول

وتابع "كان دائما من أحلامي أن ألعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، والآن أحقق حلمي وسأكون سعيدا بذلك".

الظهير الإسباني صاحب الـ 20 عاما انضم إلى ميلان من أكاديمية ريال مدريد في 2023.

وشارك خيمينيز في 34 مباراة بقميص الفريق الأول لميلان وتمكن من صنع هدفين.

وتعاقد بورنموث حتى الآن مع خيمينيز وبافودي دياكاتي وبيتروفين وبين دوك وأمين عدلي وأدرين تروفير.

أليكس خيمينيز ميلان بورنموث
نرشح لكم
سكاي: إيجور يرفض الانتقال إلى كريستال بالاس لتعويض جويهي.. وموقف ليفربول عاشر الراحلين من وست هام.. مارسيليا يضم إيميرسون نايف أكرد يصل فرنسا لإتمام انتقاله إلى مارسيليا أثلتيك: فولام يتفق مع تشيلسي على ضم تيريك جورج رومانو: بايرن ميونيخ يتوصل لاتفاق جديد مع تشيلسي لاستعارة جاكسون تشيلسي يضم فاكوندو بونانوتي سكاي: كوبي ماينو مستمر مع مانشستر يونايتد ولن يرحل هذا الصيف ذا أثليتك: تشيلسي يجمد مفاوضاته لضم فيرمين لوبيز
أخر الأخبار
سكاي: إيجور يرفض الانتقال إلى كريستال بالاس لتعويض جويهي.. وموقف ليفربول 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
الصفقة 11.. أتليتكو مدريد يضم نيكولاس جونزاليس 19 دقيقة | الدوري الإسباني
كأس الخليج للشباب – منتخب مصر للناشئين يخسر ثاني مبارياته أمام العراق 29 دقيقة | منتخب مصر
تقرير تركي: جالاتاسراي يقترب من ضم جوندوجان 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
أكانجي يصل إيطاليا تمهيدا للانضمام إلى إنتر 40 دقيقة | ميركاتو
سكاي: أودينيزي يقترب من استعارة زانيولو 40 دقيقة | ميركاتو
عاشر الراحلين من وست هام.. مارسيليا يضم إيميرسون 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ليفركوزن يضم لاعب القادسية 44 دقيقة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 3 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو 4 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا
/articles/512514/بورنموث-يضم-أليكس-خيمينيز-من-ميلان