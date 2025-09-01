بورنموث يضم أليكس خيمينيز من ميلان

أعلن نادي بورنموث تعاقده مع أليكس خيمينيز لاعب ميلان.

وانضم خيمينيز من ميلان إلى بورنموث لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وقال خيمينيز عبر الموقع الرسمي للنادي: "أنا سعيد ومتحمس بشأن ذلك المشروع وبالترحيب الذي تلقيته، لا يمكنني الانتظار للتدرب واللعب مع الفريق".

وتابع "كان دائما من أحلامي أن ألعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، والآن أحقق حلمي وسأكون سعيدا بذلك".

الظهير الإسباني صاحب الـ 20 عاما انضم إلى ميلان من أكاديمية ريال مدريد في 2023.

وشارك خيمينيز في 34 مباراة بقميص الفريق الأول لميلان وتمكن من صنع هدفين.

وتعاقد بورنموث حتى الآن مع خيمينيز وبافودي دياكاتي وبيتروفين وبين دوك وأمين عدلي وأدرين تروفير.