رومانو: بعد حسم مانشستر يونايتد صفقة لامنس.. مارتينيز يتلقى عرضا من جالاتاسراي

يدرس إيميليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا عرضا من جالاتاسراي التركي.

صاحب الـ 32 عاما يملك عقدا يمتد حتى 2029 مع نادي أستون فيلا.

وكان مانشستر يونايتد قد دخل في مفاوضات مع إيميليانو مارتينيز.

لكن حسم مانشستر يونايتد صفقة ضم سيني لامنس حارس مرمى رويال أنتويرب البلجيكي.

ويجري لامنس الكشف الطبي تمهيدا لإتمام إعلان انتقاله لصفوف مانشستر يونايتد.

وكشف فابريزو رومانو الصحفي المختص بسوق الانتقالات أن مارتينيز قد تلقى عرضا من جالاتاسراي ويناقش الحارس الأرجنتيني العرض.

وكان جالاتاسراي يرغب في ضم إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي الذي بات قريبا من فنربخشة.

ولا يمانع أستون فيلا رحيل مارتينيز هذه المرة ولكن بشرط الحصول على مبلغ مالي جيد.

وتلقى مارتينيز عرضا من الدوري السعودي في وقت سابق إلا أنه رفض الانتقال لأسباب رياضية حسب التقارير الإخبارية.

وشارك ماترينيز في 52 مباراة بقميص أستون فيلا الموسم الماضي.

وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 15 مباراة، بينما استقبل 61 هدفا.