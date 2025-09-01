دون فوز في الدوري.. ليفركوزن يعلن إقالة تين هاج عقب 3 مباريات

إريك تين هاج

أعلن نادي باير ليفركوزن إقالة الهولندي إريك تين هاج المدير الفني للفريق بشكل فوري.

ويتولى الجهاز المعاون مهمة قيادة الفريق لحين إتمام التعاقد مع مدير فني آخر.

ويأتي ذلك عقب خوض 3 مباريات رسمية فقط من النادي الإيطالي تحت قيادة المدرب الهولندي.

ولم ينجح ليفركوزن في تحقيق الفوز خلال أول جولتين بالدوري الألماني إذ تعادل في مباراة وخسر الأخرى.

وخسر ليفركوزن أمام هوفنهايم بالجولة الافتتاحية بينما تعادل أمام فيردر بريمن بثلاثة أهداف لكل منهما.

ولم ينجح تين هاج في قيادة ليفركوزن لتحقيق سوى انتصار وحيد ضد سونيهوف في كأس ألمانيا.

وخلال 15 يوما فقط تمت إقالة تين هاج من منصبه.

في أكتوبر الماضي، رحل تين هاج عن تدريب مانشستر يونايتد.

وقاد تين هاج مانشستر يونايتد في 128 مباراة بمختلف المسابقات.

وحقق الفوز في 72 مواجهة، وتعادل في 20، وخسر 36.

وسجل لاعبو يونايتد 234 هدفا تحت قيادة الهولندي، واهتزت شباكهم بـ180 هدفا.

