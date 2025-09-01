باملاك تيسيما يعتزل التحكيم

أعلن الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم اعتزال باملاك تيسيما التحكيم بعد مسيرة أمتدت لأكثر من 16 عاما.

وبدأ تيسيما مسيرته الدولية في التحكيم بداية من عام 2009.

وقرر تيسيما الاعتزال بعمر 45 عاما بعد مسيرة حافلة في التحكيم على المستويين الإفريقي والدولي.

وسبق وأن تواجد تيسيما في كأس العالم للأندية عام 2018.

كما أدار تيسيما 3 مباريات في أولمبياد طوكيو 2021.

ولم يسبق له التواجد في كأس العالم للمنتخبات للكبار لكن أدار مباريات بكأس العالم للناشئين.

وأدار تيسيما 40 مباراة في دوري أبطال إفريقيا منذ موسم 2012- 203 وحتى النسخة الماضية.

كما نجح في إدارة 3 مباريات لنهائي دوري أبطال إفريقيا جمعيهم كان الأهلي طرفا فيهم.

إذ أدار خسارتي الأهلي أمام الوداد 2017 والترجي 2018 وأخيرا التتويج بلقب 2023 أمام الوداد.

أما على مستوى الكونفدرالية فأدار 14 مباراة بداية من موسم 2014 - 2015.

وأدار نهائي 2019 بين الزمالك ونهضة بركان والذي انتهى بتتويج الأبيض بركلات الترجيح.

وأخيرا أدار مباراة وحيدة للسوبر الإفريقي والتي حصدها الرجاء المغربي على حساب الترجي التونسي.