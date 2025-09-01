كما كشف في الجول.. طولان يعلن قائمة منتخب مصر الثاني لمواجهتي تونس

أعلن حلمي طولان المدير الفني لـ منتخب مصر الثاني قائمته المكونة من 27 لاعبا والتي ستشارك في مسعكر شهر سبتمبر الحالي استعدادا للمشاركة في كأس العرب 2025.

وسبق أن كشف FilGoal.com قائمة الأسماء التي سيضمها حلمي طولان لمواجهتي تونس وديا في شهر سبتمبر.

وجاءت قائمة حلمي طولان

حراسة المرمى: أحمد الشناوي (بيراميدز) – علي لطفي (زد) – محمود جاد (بيراميدز) – عصام ثروت (المصري)

خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" (الزمالك) – أحمد سامي (بيراميدز) – محمود رزق (مودرن سبورت) – علي الفيل (مودرن سبورت) – مصطفى العش (الأهلي) – عمر جابر (الزمالك) – كريم فؤاد (الأهلي) – كريم حافظ (بيراميدز) – يحيى زكريا (غزل المحلة)

خط الوسط: محمد النني (الجزيرة الإماراتي) – أكرم توفيق (الشمال القطري) – عمرو السولية (سيراميكا كليوباترا) – أحمد عاطف "قطة" (بيراميدز) – عمر الساعي (المصري) – غنام محمد (مودرن سبورت) – محمد مجدي "أفشة" (الأهلي) – ميدو جابر (المصري)

خط الهجوم: مروان حمدي (بيراميدز) – ناصر منسي (الزمالك) – حسام حسن (مودرن سبورت) – حسين الشحات (الأهلي) – مصطفى سعد (زد) – محمود عبد الحفيظ "زلاكة" (بيراميدز)

قائمة منتخبنا الوطني المشارك في كأس العرب استعدادًا لوديتي تونس 🇪🇬🗒️ pic.twitter.com/pv3b9u1mOV — EFA.eg (@EFA) August 31, 2025

وسبق أن صرّح طولان عبر قناة إم بي سي مصر 2: "لم أنتظر إعلان حسام حسن قائمة منتخب مصر الأول حتى أعلن قائمة منتخب مصر الثاني، ولكن كان هناك التزام أدبي مع هاني أبو ريدة لنعلن قائمة المنتخب الثاني عقب إعلان قائمة المنتخب الأول، ولم يكن هناك أي تنسيق مع حسام حسن ولذلك جهزت قائمة فريقي منذ شهر ونصف".

وأضاف "درست قائمة منتخب مصر الأول في الفترة الماضية وعملت في الاتجاه الآخر لاختيار الأسماء في قائمة المنتخب الثاني".

وأكمل "وضعت 6 أسماء في كل مركز وبعد إعلان قائمة المنتخب الأول اختصرت الأسماء إلى لاعبين في كل مركز".

وأتم تصريحاته "بطولة كأس العرب مهمة جدا والجوائز المالية فيها أكبر بكثير من كأس الأمم الإفريقية، ووصلت قيمة جوائزها إلى 36 مليون دولار".

ويشارك منتخب مصر في كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر القادم، بقيادة المدير الفني حلمي طولان.