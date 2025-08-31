بتواجد النني.. في الجول يكشف قائمة منتخب مصر الثاني لمواجهتي تونس

الأحد، 31 أغسطس 2025 - 23:27

كتب : محمد جمال

الأهلي - سيراميكا - حلمي طولان

يستعد حلمي طولان للإعلان عن قائمة منتخب مصر للمحليين والتي ستشارك في مسعكر شهر سبتمبر الحالي.

ويكشف لكم FilGoal.com عن الأسماء التي اختارها طولان للمشاركة مع المنتخب.

حراسة المرمة: أحمد الشناوي (أحمد الشناوي) – علي لطفي (زد) – محمود جاد (بيراميدز) – عصام ثروت (المصري)

خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" (الزمالك) – أحمد سامي (بيراميدز) – محمود رزق (مودرن سبورت) – علي الفيل (مودرن سبورت) – مصطفى العش (الأهلي) – عمر جابر (الزمالك) – كريم فؤاد (الأهلي) – كريم حافظ (بيراميدز) – يحيى زكريا (غزل المحلة)

خط الوسط: محمد النني (الجزيرة الإماراتي) – أكرم توفيق (الشمال القطري) – عمرو السولية (سيراميكا كليوباترا) – أحمد عاطف "قطة" (بيراميدز) – عمر الساعي (المصري) – غنام محمد (مودرن سبورت) – محمد مجدي "أفشة" (الأهلي) – ميدو جابر (المصري)

خط الهجوم: مروان حمدي (بيراميدز) – ناصر منسي (الزمالك) – حسام حسن (مودرن سبورت) – حسين الشحات (الأهلي) – مصطفى سعد (زد) – محمود عبد الحفيظ "زلاكة" (بيراميدز)

ويشارك منتخب مصر الثاني في كأس العرب والتي ستقام في قطر.

ويلعب منتخب مصر الثاني في مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي الحالية ضد تونس.

حلمي طولان منتخب مصر الثاني
