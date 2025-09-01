دافيد رايا: كرة الدوري الإنجليزي الجديدة سبب هدف أرسنال

أوضح دافيد رايا حارس مرمى أرسنال أنه وجد صعوبة في التصدي لهدف ليفربول في شباكه خلال مباراة الفريقين.

وفاز ليفربول على أرسنال بهدف دون رد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، سجله دومينيك سوبوسلاي من ركلة حرة بعيدة المدى.

وقال رايا عبر بي بي سي: "أشعر بخيبة أمل لعدم صد هدف سوبوسلاي، وهذا ما يحدث مع كل هدف يتلقاه الفريق".

وأضاف "كانت ضربة رائعة والكرة كانت تتحرك كثيرا وتبتعد عني، خاصة مع الكرات الجديدة التي نلعب بها ولا يزال علينا التكيف علينا".

وأتم تصريحاته "الكرة الجديدة من شركة بوما مختلفة عن كرة شركة نايكي السابقة، لذا يجب أن نعتاد عليها، قبضتها مختلفة وركلتها مختلفة، ومن الصعب اللعب بها بعد سنوات طويلة من اللعب بكرة نايكي، ولكن سوف نتكيف عليها".