كريستال بالاس يعمق جراح أستون فيلا بثلاثية في الدوري

الإثنين، 01 سبتمبر 2025 - 00:13

كتب : FilGoal

كريستال بالاس ضد أستون فيلا

زاد كريستال بالاس من أوجاع أستون فيلا في الدوري الإنجليزي وفاز عليه بثلاثية دون رد ضمن الجولة الثالثة من المسابقة.

ونجح كريستال بالاس في الفوز على أستون فيلا في ملعبه ووسط جمهوره، ليرفع رصيده إلى النقطة 5 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتجمد رصيد أستون فيلا عند نقطة واحدة في المركز الـ19 وقبل الأخير.

أخبار متعلقة:
سلوت: سنعرف قيمة الفوز على أرسنال في نهاية الموسم سوبوسلاي: تدربت كثيرا لأسدد الكرة الثابتة أمام أرسنال بهذه الطريقة نوتنجهام يدعم حراسة المرمى بالبرازيلي جون فيكتور

وفشل أستون فيلا في تحقيق فوزه الأول في الدوري الإنجليزي حتى الآن، بعدما خسر أمام كريستال بالاس وبرينتفورد وتعادل مع نيوكاسل يونايتد.

ثلاثية كريستال بالاس سجلها كل من جيان فيليب ماتيتا في الدقيقة 21 من ركلة جزاء، ومارك جويهي في الدقيقة 68 بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء.

وإسماعيلا سار بضربة رأسية في الدقيقة 78.

وشهدت المباراة استبعاد إيميليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا من قائمة الفريق.

وذلك وسط تقارير تشير إلى اقتراب مارتينيز من الرحيل عن أستون فيلا خلال الساعات المقبلة.

أستون فيلا إيميليانو مارتينيز الدوري الإنجليزي كريستال بالاس
نرشح لكم
دافيد رايا: كرة الدوري الإنجليزي الجديدة سبب هدف أرسنال نوتنجهام يدعم حراسة المرمى بالبرازيلي جون فيكتور سوبوسلاي: تدربت كثيرا لأسدد الكرة الثابتة أمام أرسنال بهذه الطريقة إيكيتيكي: يجب أن نشكر سوبوسلاي على هدفه في أرسنال سلوت: سنعرف قيمة الفوز على أرسنال في نهاية الموسم رودري: أنا لست ميسي.. وهذه هي الحقيقة أرتيتا: فخور جدا بلاعبي فريقي.. والمباراة حسمت بلحظة سحرية رائعة سوبوسلاي تهدي ليفربول الصدارة على حساب أرسنال
أخر الأخبار
هدف عكسي يهدي ليون فوزا قاتلا على حساب مارسيليا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
كما كشف في الجول.. طولان يعلن قائمة منتخب مصر الثاني لمواجهتي تونس 3 ساعة | منتخب مصر
بالازون: الحكم اعترف بالخطأ في ركلة جزاء برشلونة.. ومن المصادفة أن الأخطاء دائما مع نفس الفريق 3 ساعة | الدوري الإسباني
طولان: لم أنسق مع حسام حسن قبل اختيار قائمة منتخب مصر الثاني 3 ساعة | منتخب مصر
بعد جدل الفيديو وأرضية الملعب.. برشلونة يتعادل مع رايو فايكانو 3 ساعة | الدوري الإسباني
سقط سريعا.. إنتر يخسر من أودينيزي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
الشيخ يكشف لـ في الجول ما دار مع فيريرا عقب الفوز على الزمالك 4 ساعة | الدوري المصري
دافيد رايا: كرة الدوري الإنجليزي الجديدة سبب هدف أرسنال 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 3 قرعة دوري الأبطال - ريال مدريد في مواجهة ليفربول وسيتي.. وقمتان ناريتان لبطلي أوروبا والعالم 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512467/كريستال-بالاس-يعمق-جراح-أستون-فيلا-بثلاثية-في-الدوري