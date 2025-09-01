كريستال بالاس يعمق جراح أستون فيلا بثلاثية في الدوري

زاد كريستال بالاس من أوجاع أستون فيلا في الدوري الإنجليزي وفاز عليه بثلاثية دون رد ضمن الجولة الثالثة من المسابقة.

ونجح كريستال بالاس في الفوز على أستون فيلا في ملعبه ووسط جمهوره، ليرفع رصيده إلى النقطة 5 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتجمد رصيد أستون فيلا عند نقطة واحدة في المركز الـ19 وقبل الأخير.

وفشل أستون فيلا في تحقيق فوزه الأول في الدوري الإنجليزي حتى الآن، بعدما خسر أمام كريستال بالاس وبرينتفورد وتعادل مع نيوكاسل يونايتد.

ثلاثية كريستال بالاس سجلها كل من جيان فيليب ماتيتا في الدقيقة 21 من ركلة جزاء، ومارك جويهي في الدقيقة 68 بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء.

وإسماعيلا سار بضربة رأسية في الدقيقة 78.

وشهدت المباراة استبعاد إيميليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا من قائمة الفريق.

وذلك وسط تقارير تشير إلى اقتراب مارتينيز من الرحيل عن أستون فيلا خلال الساعات المقبلة.