نوتنجهام يدعم حراسة المرمى بالبرازيلي جون فيكتور

أعلن نادي نوتنجهام فورست التعاقد مع حارس المرمى البرازيلي جون فيكتور، لاعب بوتافوجو البرازيلي السابق.

وانضم جون فيكتور إلى نوتنجهام ليعزز مركز حراسة مرمى الفريق بجانب الحارس البلجيكي ماتز سيلس.

وكان جون فيكتور قريبا للغاية من الانضمام إلى وست هام يونايتد في الصيف الجاري بعد اتفاق الناديين معا.

قبل أن تفشل الصفقة وتتحول وجهة الحارس إلى نوتنجهام فورست.

كذلك كان الحارس على رادار مانشستر يونايتد في وقت سابق.

ويحتل نوتنجهام فورست المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور 3 جولات.

يذكر أن الحارس البالغ 29 عاما انضم لقائمة منتخب البرازيل الأولية في 3 مناسبات سابقة دون أن يخوض أي مباراة حتى الآن.

وانضم جون من سانتوس لبوتافوجو في يناير 2024 مقابل 1.5 مليون يورو.

وخاض جون 28 مباراة هذا الموسم وخرج بشباك نظيفة في 10 واستقبل 25 هدفا.

وودع بوتافوجو البطولة على يد بالميراس بعد الخسارة بهدف دون رد في دور الـ 16.

