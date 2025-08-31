سوبوسلاي: تدربت كثيرا لأسدد الكرة الثابتة أمام أرسنال بهذه الطريقة

كشف دومينيك سوبوسلاي لاعب ليفربول طريقة تسديدة للكرة الثابتة التي سجل منها هدف فوز فريقه على أرسنال في الدوري الإنجليزي.

وخطف ليفربول فوزا ثمينا على أرسنال بنتيجة 1-0 في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد.

وقال سوبوسلاي عبر بي بي سي: "تدربنا كثيرا خاصة في الأسابيع الماضية وأتيحت لنا فرصة التدرب قليلا لأننا نلعب مباراة واحدة في الأسبوع، ولذلك أتدرب على الكرات الثابتة".

وأضاف "لا أستطيع شرح طريقة تسديد الكرة الثابتة أمام أرسنال، تدربت لفترة طويلة جدا على هذه الكرات ثم أصبحت كذلك".

وأكمل "لم ألعب في مركز الظهير الأيمن إلا مرة واحدة أثناء فترة التحضير قبل أحد المواسم أمام ستوك سيتي، وأحاول تقديم أفضل ما لدي ومساعدة الفريق".

وأتم تصريحاته "أرسنال أحد منافسينا ومن الجيد الفوز عليه قبل التوقف، الآن سنغادر إلى المنتخبات ونأمل أن نكون مستعدين جيدا لمواجهة بيرنلي".

الفوز ارتقى بليفربول في الصدارة فيما توقف رصيد أرسنال عند 6 نقاط في المركز الثالث.

