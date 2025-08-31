انتهت الدوري الإسباني - رايو فايكانو (1)-(1) برشلونة

الأحد، 31 أغسطس 2025 - 22:19

كتب : FilGoal

لامين يامال - برشلونة ضد رايو فايكانو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة رايو فايكانو ضد برشلونة في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

ق89. الثاني يضيع بغرابة من كاميو لاعب رايو فايكانو.

ق85. هدف جديد غير محتسب لرايو فايكانو لوجود حالة تسلل.

ق72. جوان جارسيا يتعملق ويتصدى لفرصة انفراد بالمرمى من دي فروتوس.

ق66. جووووول التعادل لرايو فايكانو عن طريق فيران بيريز مستغلا ركلة ركنية نفذت وحده وهو خالي من الرقابة

ق63. هدف غير محتسب لرايو فايكانو لوجود حالة تسلل.

ق48. أولمو يهدر فرصة الهدف الثاني بتسديدة فوق المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39. جوووووول أول لبرشلونة عن طريق لامين يامال من ركلة جزاء.

ق37. ركلة جزاااء لبرشلونة حصل عليها لامين يامال

ق28. الحكم يخبر قادة الفريقين بتعطل تقنية الفيديو واستئناف المباراة بدونها.

ق13. جوان جارسيا يتألق ويتصدى لفرصة الهدف الأول لرايو فايكانو.

ق3. محاولة أولى من لامين يامال يتصدى لها باتايا.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

برشلونة رايو فايكانو الدوري الإسباني
