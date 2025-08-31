إيكيتيكي: يجب أن نشكر سوبوسلاي على هدفه في أرسنال

الأحد، 31 أغسطس 2025 - 22:19

كتب : FilGoal

هوجو إيكيتيكي - ليفربول - كريستال بالاس

عبر هوجو إيكيتيكي مهاجم ليفربول عن سعادته بفوز فريقه على أرسنال، مشددا على ضرورة شكر زميله دومينيك سوبوسلاي على هدف فوز الأحمر.

هوجو إيكيتيكي

النادي : ليفربول

ليفربول

وخطف ليفربول فوزا ثمينا على أرسنال بنتيجة 1-0 في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد.

وقال إيكيتيكي عبر بي بي سي: "كانت مباراة صعبة ولم تتح لنا فرصة كثيرة للتسجيل، سوبوسلاي سجل ركلة حرة رائعة وعلينا أن نشكره، لا نزال في بداية الموسم وسنخوض فترة التوقف الدولي وعلينا العودة بنفس المستوى".

أخبار متعلقة:
رودري: أنا لست ميسي.. وهذه هي الحقيقة سلوت: سنعرف قيمة الفوز على أرسنال في نهاية الموسم

وأضاف "انضمامي إلى ليفربول كان سريعا واللاعبون ساعدوني في الانسجام سريعا وأشعر براحة كبيرة، وهذا منحني ثقة كبيرة هنا وأشعر أنني قادر على التسجيل في كل مباراة".

الفوز ارتقى بليفربول في الصدارة فيما توقف رصيد أرسنال عند 6 نقاط في المركز الثالث.

إيكيتيكي ليفربول الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
نوتنجهام يدعم حراسة المرمى بالبرازيلي جون فيكتور سوبوسلاي: تدربت كثيرا لأسدد الكرة الثابتة أمام أرسنال بهذه الطريقة سلوت: سنعرف قيمة الفوز على أرسنال في نهاية الموسم رودري: أنا لست ميسي.. وهذه هي الحقيقة أرتيتا: فخور جدا بلاعبي فريقي.. والمباراة حسمت بلحظة سحرية رائعة سوبوسلاي تهدي ليفربول الصدارة على حساب أرسنال مدرب برايتون: كرة القدم ليست متعلقة بالتكتيك أحيانا.. وجوارديولا الأفضل في العالم مع احتفال يؤكد استمراره.. باكيتا يقود وست هام للفوز الأول أمام نوتنجهام
أخر الأخبار
إبراهيم حسن: إقامة معسكر منتخب مصر على استاد السلام 4 دقيقة | منتخب مصر
رباعي الأهلي وثنائي بيراميدز ولاعب الزمالك.. إبراهيم حسن يكشف غيابات منتخب مصر 9 دقيقة | الدوري المصري
فيريرا: هجوم الزمالك لا يقدم أفضل ما لديه.. ووادي دجلة يستحق الفوز 25 دقيقة | الدوري المصري
مدرب دجلة يكشف ما قاله للاعبي فريقه بين الشوطين أمام الزمالك 28 دقيقة | الدوري المصري
الكوكي: سنبدأ فورا التجهيز لمواجهة الزمالك 34 دقيقة | الدوري المصري
بتواجد النني.. في الجول يكشف قائمة منتخب مصر الثاني لمواجهتي تونس 41 دقيقة | منتخب مصر
14 من 50.. سموحة يتعادل مع بتروجت سلبيا 43 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد المصري 51 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 3 قرعة دوري الأبطال - ريال مدريد في مواجهة ليفربول وسيتي.. وقمتان ناريتان لبطلي أوروبا والعالم 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512453/إيكيتيكي-يجب-أن-نشكر-سوبوسلاي-على-هدفه-في-أرسنال