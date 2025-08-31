إيكيتيكي: يجب أن نشكر سوبوسلاي على هدفه في أرسنال
الأحد، 31 أغسطس 2025 - 22:19
كتب : FilGoal
عبر هوجو إيكيتيكي مهاجم ليفربول عن سعادته بفوز فريقه على أرسنال، مشددا على ضرورة شكر زميله دومينيك سوبوسلاي على هدف فوز الأحمر.
هوجو إيكيتيكي
النادي : ليفربول
وخطف ليفربول فوزا ثمينا على أرسنال بنتيجة 1-0 في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد.
وقال إيكيتيكي عبر بي بي سي: "كانت مباراة صعبة ولم تتح لنا فرصة كثيرة للتسجيل، سوبوسلاي سجل ركلة حرة رائعة وعلينا أن نشكره، لا نزال في بداية الموسم وسنخوض فترة التوقف الدولي وعلينا العودة بنفس المستوى".
وأضاف "انضمامي إلى ليفربول كان سريعا واللاعبون ساعدوني في الانسجام سريعا وأشعر براحة كبيرة، وهذا منحني ثقة كبيرة هنا وأشعر أنني قادر على التسجيل في كل مباراة".
الفوز ارتقى بليفربول في الصدارة فيما توقف رصيد أرسنال عند 6 نقاط في المركز الثالث.
